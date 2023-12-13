В 40-х годах прошлого века авиаконструкторы США попытались создать идеальную для пилотов кабину. Однако оказалось, что средних параметров человека для такой конструкции не существует.

У ВВС США возникла серьезная проблема: в конце 1940-х годов продолжали происходить серьезные аварии. Сами самолеты были технически лучше оснащены, но они стали быстрее и сложнее в управлении. Ошибка пилота могла быстро привести к катастрофе.

Может быть, потому, что кабины были неправильно сконструированы? Размер кабины оставался прежним с 1920-х годов. Возможно, с тех пор пилоты в среднем стали выше ростом и, следовательно, у них появилось больше проблем с управлением самолетом? В то время ВВС США хотели выяснить это с научной точки зрения: они решили точно определить параметры тел более 4000 пилотов.

Конечно, все это были мужчины – тот факт, что женщины могут летать так же хорошо, в то время, вероятно, сочли бы радикальной и безумной идеей. С каждого пилота было снято более 100 измерений: от роста до длины большого пальца, от окружности бедер до расстояния между глазами и ушами. Целью было разработать совершенную кабину, идеально подходящую для среднестатистического пилота.

Чарльз Э. Йегер в кабине экспериментального Bell X-1. Он стал первым человеком, совершившим полет на сверхзвуковой скорости в 1947 году. Изображение: US Air Force

Великое открытие Гилберта Дэниэлса



Среди людей, проводивших эти измерения и статистически анализировавших данные, был молодой антрополог Гилберт Дэниэлс. На самом деле он не имел никакого отношения к истребителям и авиации, его больше интересовали садоводство и ботаника. Но у него был опыт работы с биологическими данными, и он задал себе важный вопрос: сколько летчиков действительно можно считать «среднестатистическими»?

Дэниэлс выделил 10 особенно важных параметров. Это позволило ему точно выяснить, сколько из более чем 4000 пилотов всегда находились в среднем диапазоне по всем этим 10 параметрам. Ответ был ошеломляющим: не было ни одного. Не существует такого понятия, как среднестатистический пилот.

У одного необычно длинные руки, у другого чрезмерно короткие ноги, у одного большая голова, у другого узкие бедра. Всегда есть что-то необыкновенное. Для каждого параметра существует нормальный диапазон, но быть нормальным для всех этих параметров было бы в высшей степени ненормально.

Это был неожиданный, но очень важный результат для ВВС США. Было понятно, что если спроектировать кабину самолета так, чтобы она подходила среднестатистическому пилоту, то она в итоге вовсе никому не подойдет. Поэтому вместо этого разработчики выбрали стратегию сделать кабину гибкой: необходимы регулируемые по высоте сиденья и адаптируемые устройства. К счастью, эта концепция в конечном итоге утвердилась во многих других областях — от регулируемых ремней безопасности в автомобилях до регулируемых велосипедных шлемов.



Что значит быть нормальным



Идея Гилберта Дэниэлса применима не только к размерам тела, но и ко всем характеристикам человека: никто из людей не является нормальным. Или, говоря иначе: отклонение от нормы – это совершенно нормально. Люди часто не осознают этого. Например, люди склонны считать здоровье нормальным состоянием. Но совершенно нормально иметь те или иные проблемы со здоровьем: у одного человека больное колено, у другого странная пищевая непереносимость, у некоторых работает только одна почка, у других хроническое высокое давление.

Исследование показало, что невозможно спроектировать кабину истребителя для обычного пилота. Нельзя спроектировать и социальную систему для обычных людей. Потому что никто не является полностью нормальным. И это, наверное, хорошо.