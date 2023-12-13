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Россия в ходе СВО полагается на новейшие гиперзвуковые ракеты. Одна из них — баллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал». Кремль в прошлом называл ракеты «неудержимыми» оружием, которое невозможно перехватить силами ПВО. Но одна такая ракета была успешно перехвачена.
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Сообщается, что впервые «Кинжал» был перехвачен над Киевом 4 мая около 2:40 ночи. Жители города сообщили о сильном взрыве, но последствий не было. Это может быть связано с тем, что боеголовка «Кинжала» взорвалась при перехвате в воздухе.
Обломки упали на стадион. Форма обломков соответствовала составным частям «Кинжала». Форма деталей похожа на российскую гиперзвуковую ракету «Искандер», но они толще.
На одном фото было видно попадание снаряда в корпус «Кинжала». Корпус очень толстый. Это сделано для того, чтобы ракета выдерживала высокие температуры, возникающие при гиперзвуковом полете.
Удары снарядов могли быть причиной того, что боеголовка взорвалась в полете и ракета могла быть перехвачена.
«Кинжал» запускается с воздуха, например, с самолетов МиГ-31 и бомбардировщика Ту-22. Крылатая ракета может быть оснащена обычными и ядерными боеголовками. Дальность полета составляет до 2000 километров. Ракета достигает скорости 10 Маха, что составляет около 12 000 км/ч.
Это слишком большая скорость для доступных в настоящее время средств перехвата, таких как ракеты класса «земля-воздух». Однако на финальном заходе на посадку ракета замедляется. На гиперзвуковых скоростях (более 5 Маха) наведение на цель было бы слишком неточным. Это также связано с тем, что при больших скоростях в атмосфере возникают потоки, которые ухудшают спутниковые сигналы, например ГЛОНАСС (российский аналог GPS).
Поскольку перехваченная ракета, вероятно, была нацелена на военные объекты под Киевом, она находилась в фазе финального наведения, когда была запущена. Неизвестно, как была сбита ракета. Вероятно, ее сбила система Patriot.
Эти зенитно-ракетные комплексы американского производства прибыли в Украину 19 апреля. В зависимости от ракеты, запускаемой Patriot, дальность поражения баллистических ракет типа «Кинжал» составляет до 60 километров. Ракеты системы Patriot могут развивать максимальную скорость до 4,1 Маха.