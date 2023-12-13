Google планирует использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения своей поисковой системы и конкуренции с другими компаниями в этой области.

Google хочет улучшить свою поисковую систему. Согласно документам и инсайдерам, поиск должен стать более наглядным и «человечным». Сообщается, что проект носит кодовое название «Magi».

В будущем компания хочет сосредоточиться на ответах на запросы, для которых обычных веб-результатов недостаточно.

Изображение: Википедия



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Пользователи поисковых систем смогут задавать вопросы или изучать визуальный контент, чтобы получить ответы. Согласно документам, компания хочет не только давать ответы, но и помогать пользователям, если правильных ответов в интернете нет.

Известно, что чат-боты часто передают неверную информацию или иногда выдумывают источники. Чтобы противодействовать этому, Google хочет предоставить исходные ссылки на информацию, которую предлагает ИИ.