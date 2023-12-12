Можно ли заморозить человека, а потом вернуть к жизни после оттаивания? Для хомяков это работает, но крионика для людей — это область несбыточных мечтаний.

В науке над криоконсервацией чаще смеются, чем воспринимают всерьез. Однако ученым как-то удалось с помощью крионики вернуть к жизни уже мертвых хомяков. Это показали эксперименты, проведенные в Лондоне в 1950-х годах: хомяков охлаждали до температуры ниже нуля градусов, у животных исчезали сердцебиение и нервная деятельность. В некоторых случаях в их телах даже образовывался лед, и грызуны были жесткими и твердыми — по классическому определению они были мертвыми.

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Но когда их затем тщательно прогревали, иногда спустя более часа, они снова просыпались и продолжали жить, видимо, без каких-либо проблем.



Замораживание и оттаивание людей

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Если это работает с хомяками, почему бы этому не сработать и с людьми? Можем ли мы заморозить себя, возможно, даже на десятилетия или столетия, а затем пробудиться в будущем мире высоких технологий?

По крайней мере, на это надеются люди, которые полагаются на криоконсервацию: за достаточную сумму денег можно заморозить себя после смерти в надежде, что позже вас вернут к жизни. Может быть, тогда медицина станет настолько продвинутой, что болезнь, которая вас убила, будет побеждена? Если вы предпочитаете более дешевый вариант, можете просто заморозить голову — в будущем высокотехнологичном мире, вероятно, можно будет просто воссоздать все остальное!

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Но, к сожалению, это не так просто. Одной из самых больших опасностей замораживания биологических материалов является образование кристаллов льда. Лед занимает больше объема, чем жидкая вода. Если в клетках образуются кристаллы льда, структура клеток может разрушиться подобно тому, как разрушается пивная бутылка, если положить ее в морозильную камеру.

Можно попытаться предотвратить это с помощью специальных антифризов, но они часто вредны для организма. Или можно использовать определенную скорость замораживания, чтобы не образовывались кристаллы, а получалось твердое вещество неправильной формы, похожее на стекло. Это называется «витрификацией». Однако люди слишком велики, чтобы все ткани замораживались одновременно и с нужной скоростью — с хомяками это гораздо проще сделать. Исходя из того, что известно сегодня, невозможно заморозить человеческий мозг (или даже человека целиком), не причинив непоправимого ущерба.



С хомяками тоже всё сложно

Тела хомяков гораздо лучше подходят для таких экспериментов, чем человеческие – и не только потому, что они такие маленькие. Хомяки, как правило, лучше переносят низкие температуры — ведь они впадают в спячку. Люди, не выжили бы после спячки.

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Кроме того, эксперименты на хомяках 1950-х годов нельзя сравнивать с криоконсервацией человека по другим причинам: грызуны замораживались при температуре нескольких градусов ниже нуля, а криоконсервация происходит в жидком азоте при -196°С. И для хомяков эксперимент не всегда заканчивался хорошо: чем выше доля тела хомяка, в котором образовался твердый лед, тем меньше шансов на возвращение животного к жизни. А о хомяках, которые действительно продолжали жить потом, неизвестно: чувствовали ли они себя по-прежнему так же, как и раньше? Сохранили ли они свою память и индивидуальность?

Вера в вечную жизнь посредством глубокой заморозки — понятное желание, но оно не имеет никакой научной основы. Вероятно, есть более полезные вещи, которые можно сделать за деньги, чем быть погребенным в жидком азоте.