Из желудка капсула измеряет частоту сердечных сокращений и дыхания, чтобы выявить проблемы на ранней стадии.

Инновационная цифровая таблетка от технологической компании Celero наполнена миниатюрными датчиками, микрочипом, радиоантенной и батарейками. Она выглядит как обычная витаминная капсула, но ее содержимое совсем не обычное.

Достаточно одной таблетки. Изображение из открытых источников

Когда биосовместимая, то есть безвредная для организма, пластиковая капсула проглатывается, она в реальном времени отправляет из желудка во внешний мир данные о центральных жизненно важных показателях человека — частоте сердечных сокращений и дыхательной активности.

Новинка уже прошла практическое испытание: в недавнем небольшом исследовании с участием десяти пациентов с апноэ во сне было показано, что капсула может отличать сердцебиение и дыхание от звуковых волн пищеварительной системы и предоставлять точные данные.

При апноэ во сне дыхательные пути человека настолько сужаются, что дыхание не только существенно затрудняется, но даже полностью прекращается. Цифровая таблетка смогла правильно обнаружить эти паузы в дыхании. Точность измерений лишь незначительно отличалась от нынешнего золотого стандарта — полисомнографии (измерение определенных биологических параметров во время сна).

Но что происходит с самой таблеткой в организме? Она никоим образом не изменяется при прохождении через пищеварительную систему и в конечном итоге выводится из организма.

Подход не совсем нов: несколько лет назад в США впервые была одобрена таблетка с цифровым датчиком, позволяющая контролировать прием лекарства. Во время капсульной эндоскопии мини-камера в форме таблетки проглатывается. Она пересекает весь желудочно-кишечный тракт и фотографирует слизистую оболочку кишечника. Другие сенсорные капсулы предназначены для выявления раздраженного желудка, кишечной непроходимости, запоров и других нарушений пищеварения.

В любом случае, измерения пульса и дыхания – это только начало. Celero хочет продлить путь таблетки через тело. Это может открыть новые возможности применения: например, для своевременного выявления опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, связанных с употреблением наркотиков из-за передозировки и связанной с ней остановки дыхания.

Пребывание в больнице после операции также можно сократить с помощью интеллектуальной капсулы: жизненно важные показатели пациентов можно будет контролировать удаленно, пока люди выздоравливают дома.