Подробный тест батареи Pixel 8 Pro в лабораторных условиях оказался не очень впечатляющим для флагмана Google.

Результаты тестирования батареи iPhone 15 Pro Max были опубликованы несколько дней назад: флагман Apple занял 29-е место в рейтинге сравнения аккумуляторов от компании DxOMark.

Теперь эксперты представили результаты тестирования батареи Google Pixel 8 Pro. И они не очень впечатляющие. Топовое устройство Google даже не входит в сотню лучших смартфонов, если рассматривать аккумулятор.

Скриншот с сайта DxOMark



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Высоко оценены характеристики аккумулятора при просмотре потокового видео и играх. Он также хорошо работает при использовании GPS. Но мобильный телефон Pixel сильно отстает от конкурентов во многих других категориях, поэтому он оказывается только на 104-м месте в рейтинге компании DxOMark.

Несмотря на то, что Pixel опережает предыдущее устройство, он ниже среднего по эффективности и производительности зарядки, согласно данным DxOMark. Что касается времени автономной работы, смартфон набирает всего 113 баллов. У лидера Honor X7a 188 баллов.

Эксперты подсчитали: 78 часов при редком использовании, 55 часов при умеренном использовании и 34 часа при интенсивном использовании — столько держится зарядка самой современной модели Pixel. У последнего айфона — 101, 69 и 43 часа соответственно.

Когда речь идет о мощности зарядки в 30 Вт при проводной и 23 Вт при беспроводной зарядке, Pixel 8, как и iPhone 15, сильно отстает. Телефон Google набрал всего 116 баллов в этой категории.

Лидером является Realme Neo GT 5 с результатом 224 балла. Это неудивительно, ведь мощность зарядки у него достигает 240 Вт.