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По данным американских военных, вся система ядерного оружия США хорошо защищена от кибератак. Однако это связано вовсе не с мерами безопасности, а с тем, что ядерный арсенал США достаточно устарел.
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Сейчас предстоит капитальный ремонт почти всех систем. Прежде всего, планируется ввести в строй новую межконтинентальную баллистическую ракету LGM-35 Sentinel, которая заменит нынешние ракеты LGM-30G Minuteman III 1970-х годов.
Это означает, что необходимо обновить всю соответствующую инфраструктуру – от 450 ракетных шахт и систем связи, а также центров управления и средств безопасности до баз, с которых осуществляется управление ядерными ракетами. США заложили на это $96 млрд.
Главной проблемой ВВС США являются каналы связи между ракетами и блоками управления. Старая система восходит к первым годам холодной войны. Тогда кабели прокладывались на тысячи километров.
По этим проводам осуществляется связь между центром управления и ядерной шахтой. Все это закрытая система и получить к ней доступ извне невозможно. Даже когда коды ядерного оружия обновляются, этот процесс в основном выполняется вручную и аналогово.
По данным ВВС США, чтобы взломать эту систему, придется добраться до кабелей, раскопать землю. Возникает вопрос: имеет ли смысл полагаться на беспроводную передачу и если да, то в какой степени?
Требования безопасности к такой коммуникационной платформе не могут быть переоценены. Поэтому защита от кибератак находится на первом месте в списке приоритетов. Аналогичных данных по ядерным шахтам в России нет, однако есть все основания полагать, что дела здесь обстоят примерно таким же образом.