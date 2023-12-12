Ядерный арсенал США обновляется. Помимо высоких затрат на модернизацию всех систем, ответственных лиц беспокоят требования безопасности.

По данным американских военных, вся система ядерного оружия США хорошо защищена от кибератак. Однако это связано вовсе не с мерами безопасности, а с тем, что ядерный арсенал США достаточно устарел.

Изображение: US Air Force

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Сейчас предстоит капитальный ремонт почти всех систем. Прежде всего, планируется ввести в строй новую межконтинентальную баллистическую ракету LGM-35 Sentinel, которая заменит нынешние ракеты LGM-30G Minuteman III 1970-х годов.

Это означает, что необходимо обновить всю соответствующую инфраструктуру – от 450 ракетных шахт и систем связи, а также центров управления и средств безопасности до баз, с которых осуществляется управление ядерными ракетами. США заложили на это $96 млрд.

Главной проблемой ВВС США являются каналы связи между ракетами и блоками управления. Старая система восходит к первым годам холодной войны. Тогда кабели прокладывались на тысячи километров.

По этим проводам осуществляется связь между центром управления и ядерной шахтой. Все это закрытая система и получить к ней доступ извне невозможно. Даже когда коды ядерного оружия обновляются, этот процесс в основном выполняется вручную и аналогово.

Изображение: US Air Force

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По данным ВВС США, чтобы взломать эту систему, придется добраться до кабелей, раскопать землю. Возникает вопрос: имеет ли смысл полагаться на беспроводную передачу и если да, то в какой степени?

Требования безопасности к такой коммуникационной платформе не могут быть переоценены. Поэтому защита от кибератак находится на первом месте в списке приоритетов. Аналогичных данных по ядерным шахтам в России нет, однако есть все основания полагать, что дела здесь обстоят примерно таким же образом.