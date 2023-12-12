Утром 12 декабря произошло необыкновенное событие, во время которого яркая звезда Бетельгейзе исчезла из нашего поля зрения. Это редкое явление дает уникальную возможность глубже понять тайны Вселенной.

Бетельгейзе, одна из самых ярких звезд, утром 12 декабря представила редкое небесное зрелище. На небольшой промежуток времени, не более пяти секунд, она практически полностью исчезла из поля нашего зрения.



Фото: Franco Tognarini/Shutterstock



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Ранее ученые обнаружили, что астероид Леона пройдет под определенным углом и скроет звезду. Хотя такие события нередки, в данном случае было нечто новое: астероид достаточно велик, чтобы практически полностью затмить Бетельгейзе, но он оставил вокруг звезды светящееся кольцо. Это явление позволяет астрономам увидеть части Бетельгейзе, которые обычно скрыты из-за интенсивного светового излучения звезды.

Астрофизик Мигель Монтаржес призвал около 80 астрономов-любителей сфотографировать редкое небесное явление.

Основная цель этого исследования — узнать больше о движении газа вокруг звезды. Особый интерес представляют так называемые конвективные ячейки, которые могут дать информацию о том, как возникают планетные системы, подобные Земле.

Астрономам должны были иметь телескоп, оснащенный фильтрами, чтобы записать событие.