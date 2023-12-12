Технологический концерн Bosch хочет обучить ИИ на двух немецких заводах с использованием генеративного ИИ. Набор данных компании был дополнен изображениями, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Технологическая группа Bosch сообщила в пресс-релизе, что тестирует генеративный искусственный интеллект в производстве. Компания надеется добиться не только финансовой экономии, но и экономии времени.

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В ходе пилотных проектов разработчики Bosch использовали генеративный ИИ для создания многочисленных синтетических, но ошибочных изображений продуктов, чтобы ИИ, ранее использовавшийся для контроля качества, можно было обучить на максимально возможном количестве примеров изображений.Системы искусственного интеллекта могут быть настолько хороши, насколько достоверны данные, которые им подаются. На простом языке это означает: в случае с Bosch ИИ необходимо множество изображений дефектов продукта, чтобы иметь возможность надежно идентифицировать эти недостатки в будущем.

Однако подобные ошибки возникают нечасто. Поэтому составление «обучающих данных» — сложный процесс. Вот почему Bosch теперь использует генеративный искусственный интеллект, который создает синтетические данные.

Набор данных Bosch был дополнен 15 000 изображений с использованием генеративного ИИ. Новые изображения содержали ошибки большей дисперсии, чем можно было увидеть в исходном материале.

Эти изображения составляют основу ИИ и служат обучающим материалом. На заводе Bosch в Хильдесхайме программное обеспечение предназначено для проверки ошибок при сварке медных проводов при производстве электродвигателей.

Искусственному интеллекту в Хильдесхайме приходится в течение минуты проверять до 300 сварных швов в деталях. С людьми консультируются по поводу контроля качества только в случае сомнений.

В зависимости от размера завода и объема производства Bosch ожидает, что подразделение обучения искусственному интеллекту сэкономит затраты в диапазоне от нескольких сотен тысяч до миллионов евро.

Имея 230 производственных предприятий, концерн смог сократить свои затраты более чем на €300 млн. Но это еще не все: Bosch ожидает, что приложения искусственного интеллекта сэкономят значительное время.

По собственным данным, Bosch использует искусственный интеллект на каждом втором заводе и, судя по всему, реализует свои цели по интеграции ИИ в производственные процессы.

Компания объявила об амбициозных планах еще в июне этого года: к 2023 году «все продукты и решения должны содержать ИИ или быть разработаны или произведены с его помощью».