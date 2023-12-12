Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
У астероида Фаэтон обнаружили хвост из газообразного натрия — это роднит его с кометами
Астероид Фаэтон представляет собой загадку для исследователей: его хвост, кажется, состоит не из пыли, а из частиц натрия. Это опровергает предположение о происхождении Геминид.

реклама

Команда из Калифорнийского технологического института изучила записи 2022 года об астероиде Фаэтон из Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO) и обнаружила кое-что удивительное. Вопреки предположению, что хвост астероида состоит из пыли, он, по-видимому, состоит из натрия. Это также вызывает вопросы о происхождении Геминид. Совсем недавно «потенциально опасный астероид» ускорил свое вращение.

реклама

На спутнике SOHO есть коронограф, который пропускает световые оттенки, излучаемые хвостом астероида, через различные фильтры. Таким образом можно определить химический состав.
Хвост можно увидеть в оранжевом, чувствительном к натрию фильтре. В синем фильтре, обнаруживающем пыль, он остался невидимым. Различные исследования, в том числе данные других обсерваторий, подтвердили мнение ученых. Основываясь на трех различных линиях доказательств, они смогли показать, что это осветление вызвано эмиссией Na-I-D, а не пылью.

Фаэтон создал Геминиды?

Команда астрофизиков также проанализировала старые данные телескопа SOHO и обнаружила архивные кадры Фаэтона 20-летней давности. Они предполагают, что астероид не является источником Геминид.
Этот самый сильный или второй по силе метеорный поток года лучше всего виден с Земли в середине декабря. Название происходит от близости к созвездию Близнецов (лат. Gemini).
Ранее предполагалось, что Фаэтон испустил пыль, когда пролетел мимо Солнца и создал Геминиды. Но если — как теперь установлено — астероид скорее выделяет натрий, то этот тезис шаток.

Откуда берутся Геминиды

Можно предположить, что часть Фаэтона откололась 1000 лет назад. Этот процесс мог выбросить в космос необычное количество пыли и камней, создав метеоритный рой.
Аналогичная теория была представлена НАСА девять лет назад. В 2024 году японское космическое агентство Jaxa совместно с DLR хочет отправить к астероиду космический зонд Destiny Plus. Эта миссия должна окончательно прояснить происхождение Геминид.
Напомним, 14 декабря прошлого года Геминиды достигли своего апогея. В небе Европы наблюдалось большое количество падающих звезд. Геминиды обычно приносят до 150 метеоров в час. Метеорный поток был даже более интенсивным, чем летние Персеиды.
14 декабря около 16 часов по московскому времени зрелище достигло своего апогея.
В ночь на 15 декабря можно было увидеть от 30 до 60 падающих звезд в час. Следить за звездопадом можно было с наступлением темноты. В этом году метеорный поток также достигнет пика в эти числа.
В отличие от Персеид летом, зимнее явление часто скрыто облаками и пеленой тумана. Поэтому важно, чтобы небо было ясным.
Поток Геминид связан с пересечением Землей орбиты астероида Фаэтон. Мелкие частицы пылевого облака, оставленного астероидом, попадают в атмосферу Земли. Их скорость составляет около 35 км/ч. Геминиды появляются медленнее, чем обычные падающие звезды, и иногда могут светить ярче.

#космос #астрономия #астероид #фаэтон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
41
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
30
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
17
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
6
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
+
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
6
Трейлер GTA 6 воссоздан в GTA 5 и это видео покоряет интернет
+
Lenovo выпускает TWS-гарнитуру TC3401 с функцией снижения шума при звонках и классом защиты IPX5
+
Илону Маску придётся ответить по искам инвесторов Twitter в суде
+
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинскую РЛС на купянском направлении
+
Ученые напечатали на 3D-принтере самонагревающиеся микрофлюидные устройства
+

Популярные статьи

Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
32
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
37
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
8
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
6
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
Abrams X - в США разрабатывают «супер танк» с искусственным интеллектом
7
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
4

Сейчас обсуждают

Андрей хохо
02:18
Свой путь - это осваивание бюджета на рисунках и мультиках про анало говнеты и прочие вперде планеты всей. Умный возмет основы и наработки. Балаболло будет балаболить
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
Bodin Bod
02:09
Поганая Фашистская немчура ничего из себя без России не представляет!
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
samoyla_yt
02:02
Мне интересно другое. Не могу понять логику его поступкам. Сначала сжег, а потом якобы сказал что хотел бы принять ислам. Странно это выглядит. Тогда к нему вопрос уже. А зачем сжигал, чтобы внимание ...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
32Влад32
01:59
Журавель конечно, чудак на букву "М". Но закон для всех един?
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
HP91
01:52
Запрещать может и не надо, но тому кто сделал аборт надо перекрывать дорогу (например запрещать учиться в университетах и т.п) ну это как минимум
Курский губернатор Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать аборты
johnnie74
01:46
То, что вы с ворвортом теоретики это уже понятно. Last of Us в QHD на 3080 пройдено на высоких/ультра без каких-либо переполнений и прочей брехни.
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
mahaleksmos
01:43
Ребят комон. Кто верил в укров ? Все делось чтоб поднас...ть России. Что вышло превосходно. + не забывайте меньше укров. Меньше денег им нужно будет выделять.
Почему миллиардные вливания Запада уже не помогут Украине
Учи Сипласплас
01:42
Гугл закрыли 85 уязвимостей и добавили в два раза больше багов в своей аосп
Российские войска прорвали оборону ВСУ под Северском и закрепляются на новых позициях
Колючка
01:41
Ути умничка какая, сумел написать Новость с опозданием всего-то в 10 дней, вот молодец.
Стартовал самый крупный термоядерный реактор в мире
32Влад32
01:18
Достойны ли люди того, чтобы жить на этой планете? На вооружение тратят больше, чем на все остальное.
Норвежский танкер повторно подвергся атаке беспилотника хуситов в Красном море
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем