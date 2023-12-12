Астероид Фаэтон представляет собой загадку для исследователей: его хвост, кажется, состоит не из пыли, а из частиц натрия. Это опровергает предположение о происхождении Геминид.

Команда из Калифорнийского технологического института изучила записи 2022 года об астероиде Фаэтон из Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO) и обнаружила кое-что удивительное. Вопреки предположению, что хвост астероида состоит из пыли, он, по-видимому, состоит из натрия. Это также вызывает вопросы о происхождении Геминид. Совсем недавно «потенциально опасный астероид» ускорил свое вращение.

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На спутнике SOHO есть коронограф, который пропускает световые оттенки, излучаемые хвостом астероида, через различные фильтры. Таким образом можно определить химический состав.

Хвост можно увидеть в оранжевом, чувствительном к натрию фильтре. В синем фильтре, обнаруживающем пыль, он остался невидимым. Различные исследования, в том числе данные других обсерваторий, подтвердили мнение ученых. Основываясь на трех различных линиях доказательств, они смогли показать, что это осветление вызвано эмиссией Na-I-D, а не пылью.



Фаэтон создал Геминиды?



Команда астрофизиков также проанализировала старые данные телескопа SOHO и обнаружила архивные кадры Фаэтона 20-летней давности. Они предполагают, что астероид не является источником Геминид.

Этот самый сильный или второй по силе метеорный поток года лучше всего виден с Земли в середине декабря. Название происходит от близости к созвездию Близнецов (лат. Gemini).

Ранее предполагалось, что Фаэтон испустил пыль, когда пролетел мимо Солнца и создал Геминиды. Но если — как теперь установлено — астероид скорее выделяет натрий, то этот тезис шаток.



Откуда берутся Геминиды



Можно предположить, что часть Фаэтона откололась 1000 лет назад. Этот процесс мог выбросить в космос необычное количество пыли и камней, создав метеоритный рой.

Аналогичная теория была представлена НАСА девять лет назад. В 2024 году японское космическое агентство Jaxa совместно с DLR хочет отправить к астероиду космический зонд Destiny Plus. Эта миссия должна окончательно прояснить происхождение Геминид.

Напомним, 14 декабря прошлого года Геминиды достигли своего апогея. В небе Европы наблюдалось большое количество падающих звезд. Геминиды обычно приносят до 150 метеоров в час. Метеорный поток был даже более интенсивным, чем летние Персеиды.

14 декабря около 16 часов по московскому времени зрелище достигло своего апогея.

В ночь на 15 декабря можно было увидеть от 30 до 60 падающих звезд в час. Следить за звездопадом можно было с наступлением темноты. В этом году метеорный поток также достигнет пика в эти числа.

В отличие от Персеид летом, зимнее явление часто скрыто облаками и пеленой тумана. Поэтому важно, чтобы небо было ясным.

Поток Геминид связан с пересечением Землей орбиты астероида Фаэтон. Мелкие частицы пылевого облака, оставленного астероидом, попадают в атмосферу Земли. Их скорость составляет около 35 км/ч. Геминиды появляются медленнее, чем обычные падающие звезды, и иногда могут светить ярче.