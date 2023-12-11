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kosmos_news
Блоки питания для ноутбуков Lenovo отозваны из-за риска возгорания
Поскольку незакрепленные винты могут привести к возгоранию аккумулятора, известный производитель Lenovo отзывает некоторые блоки питания.

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Производитель Lenovo отзывает блоки питания, поскольку видит значительный риск возгорания этих комплектующих. В частности, мера затрагивает Lenovo USB-C для ноутбуков с определенными серийными номерами.

Изображение из открытых источников

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По словам Lenovo, внутренние винты в некоторых устройствах могут быть плохо закреплены и со временем расшататься. В результате есть риск возникновения короткого замыкания аккумулятора. В блоках питания установлены литий-ионные батареи. При возникновении короткого замыкания она может воспламениться.
Однако отзыв продукции затрагивает лишь ограниченное число устройств. Это касается только продукции, произведенной в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Устройства, изготовленные до или после этого периода, не представляют угрозы.
Пользователи, владеющие соответствующим блоком питания, больше не должны его использовать. Им нужно напрямую связаться с производителем, указав соответствующий серийный номер. Лучше всего отправить Lenovo фотографию серийного номера. Затем можно запросить замену устройства через сайт производителя.
Ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать блок вместе с бытовыми отходами или в обычные контейнеры для сбора батареек — существует риск возгорания. Вместо этого аккумулятор следует отнести в пункт сбора таких элементов.

#техника #технологии #lenovo #ноутбук #блок питания
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