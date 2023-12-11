На этой неделе ежегодный метеорный дождь достигнет своего пика.

Последний метеорный дождь в году вызовет появление на небе множества падающих звезд в период с 14 по 15 декабря. В час образуется до 120 метеоров, но увидеть такое количество падающих объектов вряд ли удастся. В самых темных регионах России Геминиды должны представлять собой впечатляющее зрелище на небе.

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В этом году их пик приходится на 14 декабря после 8 вечера. Но их можно наблюдать всю ночь напролет. При хорошей погоде и ясном небе, возможно, даже в городе можно увидеть падающую звезду или две.

Свое название Геминиды получили потому, что происходят со стороны созвездия Близнецов. Точнее, они происходят из региона немного севернее звезды Кастор. Частицы, которые затем сгорают в атмосфере и создают свечение, разносятся оттуда по всему ночному небу.



Желтый круг показывает регион, из которого происходят Геминиды © Скриншот Stellarium





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Подобно Персеидам летом, Геминиды — повторяющееся явление. В этом году они представляют падающие звезды с 4 по 20 декабря. Но есть явные различия. Частицы Геминид со средней скоростью 122 000 км/ч более чем вдвое медленнее, чем Персеиды со скоростью 212 000 км/ч. Это означает, что они могут оставаться видимыми в небе дольше и, следовательно, их легче обнаружить.

Более того, их происхождение до сих пор неясно. Персеиды происходят от кометы «109P/Свифт-Туттл», которая оставляет за собой пылевой след. Путешествуя по Солнечной системе, Земля сталкивается с этими частицами раз в год. Однако первоначальным телом Геминид, скорее всего, был астероид или планетоид «(3200) Фаэтон» шириной 5,6 километра.

Астероид Фаэтон в представлении художника. Изображение NASA/JPL-Caltech/IPAC/Tim Pyle

Как и комета, он, вероятно, производит частицы пыли, которые затем падают на Землю в виде Геминид. Доказательства того, что это не комета, а астероид, были предоставлены, среди прочего, инфракрасными изображениями. Поэтому поверхность должна быть твердой. Это также могло бы объяснить, почему частицы медленнее, чем частицы Персеид.

Но астероид продолжает создавать загадки. В апреле исследователи обнаружили, что пылевой хвост Фаэтона (3200 г.) на самом деле состоит из натрия и поэтому не должен быть ответственным за появление Геминид. Астрофизики подозревают, что часть астероида откололась около 1000 лет назад, а частицы пыли после этого до сих пор остались.





