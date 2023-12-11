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kosmos_news
Как тестируются дроны перед запуском в открытом воздушном пространстве
В высокотехнологичной лаборатории ученые тестируют алгоритмы дронов перед запуском в открытом воздушном пространстве.

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Прежде чем дроны взлетят в воздух, их необходимо тщательно протестировать. В противном случае эксплуатация техники может иметь опасные последствия и привести к несчастным случаям.

Фото из открытых источников

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Самый большой зал дронов в Европе был открыт в декабре 2019 года в Клагенфуртском научно-технологическом парке «Лейксайд». С 2009 года в Клагенфуртском университете основное внимание уделяется исследованиям дронов, в том числе разработке так называемых систем, в которых несколько дронов автономно перемещаются вместе и независимо друг от друга координируют свои действия.
В зале площадью 150 квадратных метров и высотой десять метров находится клетка, в которой сидят исследователи, когда дроны находятся в воздухе.

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Но не только сами летающие объекты технологически сложны, сам испытательный полигон тоже является чем-то особенным. 37 специальных камер могут использовать инфракрасные светодиоды, чтобы отслеживать каждое движение летающих объектов с точностью до миллиметра. Это важно, потому что исследователи могут использовать датчики для проверки своих алгоритмов: позиции и маршруты полетов становятся понятными. Там также можно установить такие объекты, как опоры электропередачи.
Однако условия окружающей среды можно воспроизвести лишь частично. Исследователи работают преимущественно со световыми эффектами. Дождь, снег или пожар невозможно воспроизвести в искусственной среде, поскольку электроника слишком чувствительна. Вот почему исследователям из Клагенфурта в какой-то момент придется протестировать свои технологии на открытом воздухе и посмотреть, работают ли они без проблем в реальных условиях.

#техника #технологии #беспилотник #дрон
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