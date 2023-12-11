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Крупнейшая энергетическая компания Японии будет заниматься майнингом и добывать криптовалюты
TEPCO, крупнейшая энергетическая компания Японии, будет заниматься майнингом BTC, чтобы монетизировать излишки энергии.

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Согласно статье новостного портала CoinDesk, крупнейшая электроэнергетическая компания Японии Tokyo Electric Power Grid (TEPCO) собирается заняться майнингом. В последние годы имидж TEPCO сильно пострадал. Компания несет ответственность за аварию реактора в 2011 году после землетрясения на Фукусиме, в результате которого системы охлаждения атомных электростанций были серьезно повреждены, а три реактора расплавились.
Источник изображения: KYODO
TEPCO до сих пор страдает от этого инцидента. Из-за высоких компенсационных выплат чистая прибыль компании в упала на 96,9%. Это может быть причиной того, что энергетическая компания ищет новые способы монетизации избыточной электроэнергии через  дочернюю фирму Agile Energy X и, таким образом, получения прибыли от майнинга BTC.
Первый пилотный проект компаний уже дал положительный результат. Стартовали первоначальные испытания для изучения воздействия на энергосистему при работе устройств мощностью в диапазоне 1500 кВт. Оказалось, что ASIC-устройства могут работать без какого-либо воздействия на энергосистему.
TECPO — не первая компания, использующая лишние источники энергии для майнинга. Американский нефтяной гигант ExxonMobil запустил пилотный проект, в рамках которого газ, выделяющийся при добыче нефти, будет использоваться для выработки электроэнергии для майнинга, а не сжигаться, как это принято.
Аргентинский поставщик энергии YPF объявил об аналогичной концепции. Там электроэнергия для майнинга будет вырабатываться из газов, которые являются побочным продуктом нефтедобычи и не могут быть использованы по-другому из-за отсутствия инфраструктуры.
Биткоин-майнеры имеют экономический стимул использовать самые дешевые источники энергии из-за конкуренции на рынке майнинга. Использование избыточных источников энергии, которые не могут найти другого покупателя, является самым дешевым способом выработки электроэнергии для добытчиков цифровых монет. Это решение может привести к прибыльному бизнесу для компаний на энергетическом рынке. Поставщики энергии, которые генерируют избыточную энергию в своих бизнес-процессах, могут использовать ее для майнинга вместо того, чтобы выбрасывать энергию обратно в окружающую среду. Благодаря независимости майнинга от местоположения избыточное электричество может быть монетизировано даже в самых отдаленных местах и, таким образом, будет получена дополнительная прибыль.

#майнинг #криптовалюты #япония #бизнес
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