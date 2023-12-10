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Нобелевскую премию по медицине 10 декабря вручили создателям технологии синтеза мРНК
Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 2023 году удостоились ученые за «открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».

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Нобелевская премия по медицине была вручается 10 декабря венгерке Каталин Карико и американскому исследователю Дрю Вайсману. Они награждаются за исследования мРНК-вакцин.

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Каталин Карико родилась в Венгрии в 1955 году, в настоящее время работает в университетах Пенсильвании в США и Сегеда в Венгрии. Дрю Вайсман (64 года) работает в Пенсильванском университете в США. В 2023 году самая важная награда для медицинских работников была увеличена до €950 000.
Вакцины от майнцской компании Biontech и американской компании Moderna были первыми продуктами с двумя мРНК, вышедшими на рынок. Однако исследователи работали над этой технологией более 30 лет.
Еще в конце 1980-х годов трое ученых — Роберт Мэлоун, Фил Фельгнер и Индер Верма — ввели мРНК в культивируемые клетки с помощью капель жира и заставили их вырабатывать нужный белок.
Вскоре возникла генная инженерия, и в нее было вложено много средств. Однако Каталин Карико, которая в то время проводила исследования в Венгрии, продолжала верить в пользу мРНК для медицины. Она продолжила исследовать молекулы, даже когда эмигрировала в США в 1985 году.
Из-за отсутствия финансирования Карико сначала проводил исследования в лаборатории в основном самостоятельно, а с 1998 года вместе с Дрю Вайсманом. Дуэт исследователей достиг прорыва, когда ученые заменили компонент мРНК, и эта кислота больше не расщеплялась в клетке. Подопытные мыши производили желаемый белок.
Карико продолжила исследования и в 2013 году встретила Угура Шахина, который основал Biontech вместе со своей женой Озлем Тюречи. Карико рассказал New York Times, что в тот же день Шахин предложил ей работу. После многих лет совместной работы она покинула компанию и стала ее советником только с начала октября 2022 года.
Благодаря мРНК для медицины доступен новый класс веществ. мРНК в вакцинах представляет собой модель вирусного белка. Он вырабатывается в нескольких клетках тела вакцинированного человека. Затем иммунная система нацеливается на этот белок.
Научное сообщество видит возможные будущие области применения мРНК в других профилактических вакцинах, например, против гриппа, а также в методах лечения рака и ревматизма.
По данным Ассоциации производителей научно-исследовательских лекарств, по состоянию на сентябрь 2023 года во всем мире использовалось 5 мРНК-вакцин против COVID-19. Достаточно продвинута и разработка соответствующих вакцин против гриппа и цитомегаловирусов, относящихся к вирусам герпеса.

#наука #история #медицина #вакцина #нобелевская премия #биотехнологии #генная инженерия
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