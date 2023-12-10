Смелый эксперимент китайских космонавтов показывает, как ведет себя пламя в невесомости.

Как ведет себя пламя свечи в невесомости? Вопрос, на который обитатели МКС не могут ответить. Строгие правила безопасности МКС в отношении легковоспламеняющихся материалов предотвращают подобные эксперименты.

Но это не мешает китайским астронавтам использовать открытый огонь на своей космической станции. В рамках прямой трансляции на станции «Тяньгун» с помощью спички зажгли обычную свечу.

Скриншот прямой трансляции тайконавтов



Пламя, каким мы его знаем на Земле, приобретает свою характерную форму из-за поднимающихся и падающих потоков холодного и теплого воздуха. Эти токи очень слабы только в условиях микрогравитации.Из-за отсутствия конвекции на низкой околоземной орбите пламя может распространяться равномерно во всех направлениях. В результате получается сферический огненный шар, что хорошо видно на видео.



Строгие правила безопасности на МКС обусловлены, в том числе, инцидентом на ныне уже затонувшей в океане станции «Мир». В 1997 году там вспыхнул пожар из-за неисправности кислородного генератора.

Пожар удалось быстро потушить, однако образовался токсичный дым, из-за чего космонавтам пришлось надеть кислородные маски. Уже через сутки воздух на станции был очищен. Однако в результате пожара пришлось переключиться с первичной на вторичную подачу кислорода.