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Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
10 декабря Нобелевскую премию по химии вручили «за разработку метода создания квантовых точек». Почти 70 лет ни один химик из СССР и России не получал Нобелевскую премию в этой дисциплине

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Трое исследователей, работающих в различных университетах США, совместно 10 декабря получили Нобелевскую премию по химии «за открытие квантовых точек». Победителями стали Мунги Бавенди, Луи Брус, также работающий в американском университете россиянин Алексей Екимов. Впервые за почти 70 лет престижная награда досталась представителю СССР/России. Об этом стало известно 4 октября.

Что такое квантовые точки? Это наноскопическая структура материала, обычно изготовленная из полупроводникового материала. Они очень малы, энергоэффективны и на них можно оказывать оптическое воздействие. Это означает, что квантовые точки допустимо использовать в качестве своего рода инструмента для преобразования света в цвет.

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Модель квантовой точки. Изображение из открытых источников

Благодаря квантовым точкам новый тип материала фактически нашел применение во многих сферах. Возможность влиять на свойства материала исключительно за счет его размера — вот что делает эти структуры такими интересными. Отныне действительно может быть реализован «мысленный эксперимент».
Теперь можно просто указать материал, «отрегулировать его размер по желанию и изменить цвет». Это означает, что можно охватить весь цветовой спектр. Этот процесс нельзя объяснить правилами классической физики. Потому что такие трансформации всегда требовали изменения химической структуры соединения.

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Тот факт, что это относится не только к цвету, но и, например, к электронным свойствам квантовых точек, делает их чрезвычайно интересными для многих областей. Одной из них является квантовая технология.
Квантово-механические эффекты можно использовать для более или менее классических компонентов, таких как очень четкие мониторы. Существуют также оригинальные идеи использования квантовой физики. Например, команда ученых занимается производством полупроводниковых наноструктур, в которые квантовые точки внедряются с помощью физических методов. Исследование служит основой для многообещающих технологий, в том числе квантового шифрования.

#нобелевская премия #квантовые точки #химия
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