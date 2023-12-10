10 декабря Нобелевскую премию по химии вручили «за разработку метода создания квантовых точек». Почти 70 лет ни один химик из СССР и России не получал Нобелевскую премию в этой дисциплине

Трое исследователей, работающих в различных университетах США, совместно 10 декабря получили Нобелевскую премию по химии «за открытие квантовых точек». Победителями стали Мунги Бавенди, Луи Брус, также работающий в американском университете россиянин Алексей Екимов. Впервые за почти 70 лет престижная награда досталась представителю СССР/России. Об этом стало известно 4 октября.

Что такое квантовые точки? Это наноскопическая структура материала, обычно изготовленная из полупроводникового материала. Они очень малы, энергоэффективны и на них можно оказывать оптическое воздействие. Это означает, что квантовые точки допустимо использовать в качестве своего рода инструмента для преобразования света в цвет.

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Модель квантовой точки. Изображение из открытых источников



Благодаря квантовым точкам новый тип материала фактически нашел применение во многих сферах. Возможность влиять на свойства материала исключительно за счет его размера — вот что делает эти структуры такими интересными. Отныне действительно может быть реализован «мысленный эксперимент».

Теперь можно просто указать материал, «отрегулировать его размер по желанию и изменить цвет». Это означает, что можно охватить весь цветовой спектр. Этот процесс нельзя объяснить правилами классической физики. Потому что такие трансформации всегда требовали изменения химической структуры соединения.

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Тот факт, что это относится не только к цвету, но и, например, к электронным свойствам квантовых точек, делает их чрезвычайно интересными для многих областей. Одной из них является квантовая технология.

Квантово-механические эффекты можно использовать для более или менее классических компонентов, таких как очень четкие мониторы. Существуют также оригинальные идеи использования квантовой физики. Например, команда ученых занимается производством полупроводниковых наноструктур, в которые квантовые точки внедряются с помощью физических методов. Исследование служит основой для многообещающих технологий, в том числе квантового шифрования.