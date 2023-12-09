Отдел уголовных расследований Налогового управления США сотрудничает с украинскими правоохранителями для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.

США помогают украинским следователям отслеживать криптовалюты, используемые российскими олигархами, находящимися под санкциями, и их финансовыми структурами. Налоговое управление США (IRS) предоставляет украинским чиновникам лицензии на программное обеспечение для анализа фирмы Chainalysis. Сотрудники аналитической компании уже обучили следователей работе с программой — виртуально, а также на месте в Генеральном консульстве США во Франкфурте.

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Помимо сотрудников полиции, в кибертренинге приняли участие сотрудники Бюро экономической безопасности и Генеральной прокуратуры. Среди прочего, они призваны помочь украинским властям в выявлении источников средств в блокчейнах и раскрытии криптовалютных транзакций, как поясняет глава IRS-CI Джим Ли в объявлении о сотрудничестве. Структура IRS-CI отвечает за проведение расследований финансовых преступлений.

В начале марта прошлого года еще были большие опасения, что криптовалюты могут быть использованы целевым образом, чтобы избежать санкций, наложенных на Россию США и Евросоюзом.

IRS сообщает, что работает над 23 расследованиями, связанными с санкциями, в отношении российских олигархов. Партнерство с Украиной теперь должно поддерживать эту работу. Ранее в США ввели санкции в отношении криптоадресов, связанных с ЧВК «Русич».

Поставщик услуг Chainalysis, программное обеспечение которого используется, отслеживает финансовые потоки в блокчейне и публикует, среди прочего, ежегодный отчет, в котором документируется развитие незаконных операций с криптовалютами.

Финансовые санкции против России изначально привлекли больше денег в децентрализованную криптоиндустрию в начале 2022 года.

Специалисты по блокчейну предполагают, что криптовалюты слишком неликвидны, чтобы их можно было использовать специально для обхода санкций в больших масштабах.

В отчете также показано, что криптовалюты используются не только российской стороной. Украинское правительство также собирает пожертвования на блокчейне.