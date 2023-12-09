Лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года за исследования рынка труда Кристофер Писсаридес рассказал о влиянии ИИ. С искусственным интеллектом «легко» возможен переход на 4-дневную неделю.

Искусственный интеллект (ИИ) приведет к росту безработицы — это всегда было широко распространенным страхом. Согласно недавно опубликованному опросу, почти две трети компаний ожидают, что с появлением ИИ рабочие места будут сокращены.

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Кристофер Писсаридес более положительно оценивает влияние ИИ на рынок труда. И к его мнению стоит прислушаться: Писсаридес — профессор, обладатель нобелевской премии по экономике за свои исследования.

По словам Писсаридеса, чат-боты на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут даже заложить основу для общей четырехдневной рабочей недели.

«Мы могли бы перейти на 4-дневную рабочую неделю», — уверен экономист.

Пассаридес утверждает, что ИИ на работе может делать для людей «много скучных вещей». Тогда более интересную работу могли бы выполнять люди. Исследователь-экономист также видит риски — например, технологии искусственного интеллекта используются для наблюдения и могут поставить под угрозу конфиденциальность. Но при правильном использовании ИИ может иметь «большое значение» в производительности.

По словам Пассаридеса, рынок труда может адаптироваться к развитию ИИ. Пройдет много времени, прежде чем ИИ действительно окажет большое влияние.





«За это время люди адаптируются», — ожидает экономист.

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На этом этапе адаптации необходимо «повышение квалификации», т. е. дальнейшее обучение в направлении новых навыков.

Независимо от влияния приложений ИИ на рынок труда, концепция 4-дневной недели в настоящее время активно обсуждается.