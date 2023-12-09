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kosmos_news
НАСА хочет посадить космический аппарат Dragonfly на спутник Сатурна
Космический аппарат Dragonfly предназначен для отбора проб на Титане, спутнике Сатурна. Это аппарат размером с автомобиль с восемью винтами. НАСА впервые планирует использовать аппарат в научных целях на другой планете.

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В этом году миссия НАСА Dragonfly прошла все критерии предварительного рассмотрения проекта. 28 ноября был дан зеленый свет на окончательную разработку квадрокоптера Dragonfly. Таким образом, проект получил разрешение на продолжение работы над окончательным планированием миссии, также известной как Фаза C, в 2024 году.

Dragonfly использует новый подход к исследованию планет: задействован двойной квадрокоптер, который предназначен для облета Титана и, таким образом, исследования нескольких мест на спутнике.
Изображение: NASA

Аппарат для миссии на Титане имеет восемь несущих винтов и летает как дрон. Он будет спроектирован специально для этой миссии, поскольку для изучения Титана нужно преодолеть сотни километров.
Миссия продлится три года: за это время Dragonfly взлетит и приземлится в нескольких местах и исследует условия на месте.
Камеры аппарата уже были протестированы в условиях Марса на борту марсохода НАСА. Новый аппарат НАСА работает на ядерной энергии и использует систему, очень похожую на систему марсохода.
Система используется для зарядки серии литий-ионных батарей и предназначена для того, чтобы помочь Dragonfly летать с перерывами по поверхности Титана. На Dragonfly также установлен гамма- и нейтронный спектрометр, который уже использовался в миссиях на Марс, Меркурий, Луну и астероиды.
На Титане быстро вращающиеся крылья позволяют винтокрылому аппарату массой около 450 килограммов добраться из одной точки в другую. Таким образом, Dragonfly может достигать высоты полета более 4000 метров. Такая высота возможна еще и потому, что на Титане малая гравитация.
Цель миссии Dragonfly — охарактеризовать обитаемость среды и найти химические подсказки относительно того, существовала ли когда-то на Титане жизнь, основанная на воде или углеводородах.
В 2019 году НАСА объявило, что Dragonfly запустится в 2026 году и прибудет к месту назначения в 2034 году. Команда Dragonfly перепланировала миссию, исходя из ресурсов, которые, как ожидается, будут доступны в 2024 году, и теперь оценивает дату запуска в июле 2028 года.

#космос #наса #сатурн #космический аппарат #dragonfly
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