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kosmos_news
Японский стартап разработал прототип ракетного двигателя c топливом в виде коровьего навоза
Так называемый «биометан» производят из коровьего навоза

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Японский стартап Air Water изобрел ракетный двигатель, работающий на коровьем навозе, а точнее на топливе на базе удобрений. Так называемый «биометан» производят из коровьего навоза. По словам директора Air Water Такахиро Инагавы, его изобретение не только более экологично, но и дешевле, чем другие виды топлива. Он считает, что ракеты, работающие на навозе, могут получить широкое распространение по всему миру.
Фото: APA/AFP/PHILIP FONG

Японская компания не одинока со своей идеей. Коровий навоз также использовался в качестве топлива в других проектах. В индийском городе Индаур, например, автобусы ездят на топливе, изготовленном из экскрементов парнокопытных.Фото: APA/AFP/PHILIP FONG


Но топливо из коровьего навоза в будущем можно будет использовать не только для ракет. В целом эта технология могла бы повысить независимость Японии в энергетическом секторе, считает Томохиро Нисикава, работающий инженером в Air Water.
Фото: APA/AFP/PHILIP FONG

Двигатель на навозе пока является прототипом. Топливо уже однажды испытывалось с двигателем: на севере японского города Тайки из ангара за 10 секунд вырвалось пламя длиной до 15 метров.
Японский стартап тесно сотрудничает с местными фермерами. Сначала они собирают навоз, а затем перерабатывают его непосредственно в биометан. Для этого у них есть специальные инструменты и технологии.

#технологии #космос #япония #ракета
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