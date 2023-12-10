Так называемый «биометан» производят из коровьего навоза

Японский стартап Air Water изобрел ракетный двигатель, работающий на коровьем навозе, а точнее на топливе на базе удобрений. Так называемый «биометан» производят из коровьего навоза. По словам директора Air Water Такахиро Инагавы, его изобретение не только более экологично, но и дешевле, чем другие виды топлива. Он считает, что ракеты, работающие на навозе, могут получить широкое распространение по всему миру.

Фото: APA/AFP/PHILIP FONG



Японская компания не одинока со своей идеей. Коровий навоз также использовался в качестве топлива в других проектах. В индийском городе Индаур, например, автобусы ездят на топливе, изготовленном из экскрементов парнокопытных. Фото: APA/AFP/PHILIP FONG





Но топливо из коровьего навоза в будущем можно будет использовать не только для ракет. В целом эта технология могла бы повысить независимость Японии в энергетическом секторе, считает Томохиро Нисикава, работающий инженером в Air Water.

Фото: APA/AFP/PHILIP FONG



Двигатель на навозе пока является прототипом. Топливо уже однажды испытывалось с двигателем: на севере японского города Тайки из ангара за 10 секунд вырвалось пламя длиной до 15 метров.

Японский стартап тесно сотрудничает с местными фермерами. Сначала они собирают навоз, а затем перерабатывают его непосредственно в биометан. Для этого у них есть специальные инструменты и технологии.