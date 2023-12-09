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kosmos_news
НАСА тестирует новую батарею — решение изменит электрический воздушный транспорт
НАСА достигло важной вехи с новой технологией, которая может произвести революцию в авиаперевозках.

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Самая большая проблема с литий-ионными батареями, которыми питается большинство электромобилей, заключается в том, что для их полной зарядки требуется много времени.

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Например, лучший автомобиль Илона Маска — Tesla Model S Plaid — заряжается до 100% за час, в то время как сопоставимый бензиновый автомобиль можно заправить менее чем за три минуты.
А как насчет электрического самолета, работающего на литий-ионных батареях? Такой самолет слишком тяжелый, и аккумуляторам потребуется много охлаждаемой упаковки, что еще больше увеличит вес. Батареи также могут загораться или взрываться при ударе.
В исследовательском документе факультета машиностроения Университета Карнеги-Меллона было обнаружено, что для небольших самолетов требуются батареи с удельной мощностью не менее 480 ватт-часов на килограмм. Батареи 4680 от Tesla, например, имеют плотность энергии около 300 ватт-часов на килограмм — слишком мало.
Что еще хуже, батареи состоят из таких элементов, как литий или кобальт — ресурсов, которых на Земле очень мало. Соломон Асфау, профессор экономики солнечной энергетики и исследователь Университета LUT в Финляндии, считает, что к 2050 году на Земле полностью закончится литий.
Именно здесь вступают в игру чудо-материал графен и новая технология, над которой НАСА уже некоторое время работает. После обширных исследований в рамках проекта Sabre (Solid-State Architecture Batteries for Enhanced Rechargeability and Safety), в рамках которого разрабатываются безопасные литий-ионные твердотельные батареи для авиации, был достигнут прорыв: удалось получить 500 ватт-часов на килограмм плотности энергии. Это почти в два раза больше, чем у других аккумуляторов для электромобилей.
Эта батарея может сделать возможным полет на электрическом воздушном судне. Команде НАСА также удалось создать батарею, которая намного легче обычных аккумуляторов, используя инновационную упаковку. В обычных батареях каждые элементы упакованы отдельно.
Аккумуляторы Saber отличаются тем, что элементы укладываются друг на друга. Таким образом, НАСА решило проблему одноячеечной упаковки, чтобы уменьшить вес батареи на 30-40 процентов и удвоить плотность энергии.
Saber разработан, чтобы быть мощным, легким, масштабируемым для любого устройства и чрезвычайно безопасным. Аккумулятор считается настолько безопасным, что будет продолжать работать, даже если серьезно повредится в результате удара. Испытания это уже показали.

#технологии #авиация #наса #транспорт #космонавтика
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Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
-=metallist=-
22:57
27 это не дорого, у нас уже 35, а с нового года уже вроде 40 будет.
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
Truth Sееker
22:56
Где такое? И какая взаимосвязь между ценами в Украине и в РФ?
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
-=metallist=-
22:55
А с 90 до 135 не хотел за отборные?
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
Truth Sееker
22:53
Впервые слышу Мороз. Саратов. Яйца. И очередь с 7 . Совок подкрался незаметно. https://t.me/nevzorovtv/12660
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
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