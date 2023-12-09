Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Science Alert: Китайские ученые приблизились к пониманию происхождения магнитных полей Луны
Как ни странно, у Луны есть магнитные поля, которые до сих пор толком не объяснили. Недавно исследователи продвинулись в этом направлении.

реклама

В течение многих лет исследователи задавались вопросом о сильных, но спорадических магнитных полях, которые образуются на Луне. Группа китайских ученых, похоже, раскрывает эту загадку спутника Земли, как сообщает Science Alert.

реклама

Группа астрофизиков проанализировала лунные породы, доставленные на Землю три года назад. Материал содержал частицы магнетита. Этот минерал, сильно магнитная железная руда, редко находили на лунной поверхности. Он образуется, когда железо и кислород реагируют друг с другом при высоких температурах или высоком давлении.
Магнетит находился в виде сферических зерен сульфида железа. Следовательно, он мог образоваться во время ударов гигантского метеорита о поверхность Луны.
В прошлом исследователи предполагали, что удары метеоритов могли ввести сильно магнитный материал в лунный грунт. Это, по крайней мере, объяснило бы магнитные аномалии вблизи кратеров.
Основываясь на образцах, исследователи предполагают, что магнетит также распространен в виде субмикроскопических частиц в мельчайшем лунном песке. Это необходимо учитывать при дальнейшем исследовании необъяснимых магнитных аномалий на Луне.
Путем дальнейшего изучения магнитных полей Луны и распределения магнетита также можно было бы выяснить, насколько большими были метеориты, попавшие на поверхность Луны. Это позволяет лучше понять, как образовалась лунная поверхность.

#космос #луна #планеты #магнитные поля
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые разрабатывают специальное белье, которое не нужно стирать во время миссий в космосе
Комета Галлея удалилась на максимальное расстояние от Солнца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
14
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
10
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
4
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
4
Россия начала производство своего катера-камикадзе
3
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
17
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
10
Появились кадры сброса 4-х УМПК массой в полтонны каждый.
1
Японские власти выделили $902 млрд на поддержку производства силовых полупроводниковых компонентов
2
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
7
Индия вернула космический корабль «Чандраян-3» на околоземную орбиту
+
СМИ: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400
3
На свалке нашли потерянные топливные баки ракеты Vega
+
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
3
Компания Micron планирует построить завод на территории Соединённых Штатов Америки
1
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
1
Названы преимущества перспективного российского бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА
+
Google добавляет новую опцию восстановления файлов в сервис Google Drive
+
Украинская разведка: У России неограниченное количество стрелкового оружия
3

Популярные статьи

О кошках, которые не боятся воды
19
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
2
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
210
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
45
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
6
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
8
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
4

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
08:07
Европейская демократия оказалась дерьмократией
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
usr721
08:00
Миллиардов.
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
Циклон-Б
07:56
поэтому все метеозависмые сходят с ума, в частности все девки.
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
unhurtable
07:52
У таких как автор и дерьма кусок вполне летает...
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
unhurtable
07:49
Ты и собственный юух не видишь, бо складки не позволяют главу наклонить, правда с той головы и толку мало - ты туда ешь и все, думать там нечем, мозги давно прогажены...
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
usr721
07:47
Пишите по-русски, товарищ.
Блинкен: Помощь Украине привела к росту нашей экономики, нам это выгодно, нам нужно это продолжать
Александр Пурвин
07:46
С 24 августа начался сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан😁
Рыба массово гибнет у берегов Японии
Псье Миздюкович
07:40
шел укроп по лесу, смотрит - машина горит. сел в неё и сгорел!
Украина может получить 100 бронетранспортеров от Болгарии
Johan_888
07:39
Автор, в подписи к первой картинке написано "На снимке: беспилотный летательный аппарат Milrem Robotics", судя по наличию гусениц это не летательный аппарат.
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
unhurtable
07:38
3,14здоболио детектед... И да, "легкий дрон" в 150 кг и 2м длинной это уже смешно..
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем