Как ни странно, у Луны есть магнитные поля, которые до сих пор толком не объяснили. Недавно исследователи продвинулись в этом направлении.

В течение многих лет исследователи задавались вопросом о сильных, но спорадических магнитных полях, которые образуются на Луне. Группа китайских ученых, похоже, раскрывает эту загадку спутника Земли, как сообщает Science Alert.

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Группа астрофизиков проанализировала лунные породы, доставленные на Землю три года назад. Материал содержал частицы магнетита. Этот минерал, сильно магнитная железная руда, редко находили на лунной поверхности. Он образуется, когда железо и кислород реагируют друг с другом при высоких температурах или высоком давлении.

Магнетит находился в виде сферических зерен сульфида железа. Следовательно, он мог образоваться во время ударов гигантского метеорита о поверхность Луны.

В прошлом исследователи предполагали, что удары метеоритов могли ввести сильно магнитный материал в лунный грунт. Это, по крайней мере, объяснило бы магнитные аномалии вблизи кратеров.

Основываясь на образцах, исследователи предполагают, что магнетит также распространен в виде субмикроскопических частиц в мельчайшем лунном песке. Это необходимо учитывать при дальнейшем исследовании необъяснимых магнитных аномалий на Луне.

Путем дальнейшего изучения магнитных полей Луны и распределения магнетита также можно было бы выяснить, насколько большими были метеориты, попавшие на поверхность Луны. Это позволяет лучше понять, как образовалась лунная поверхность.