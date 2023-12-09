Ученые проводят исследования, как содержать белье космонавтов в чистоте. Новое решение также может быть полезно на Земле.

На космических кораблях и станциях нет стиральных машин, а смена одежды происходит редко. Поэтому астронавты Международной космической станции (МКС) редко прибегают к стирке. Нижнее белье меняют каждые 2–3 дня, спортивные брюки и футболки иногда носят на день дольше. Рабочая одежда меняется в среднем каждые 10 дней. Это может стать проблемой – не только с точки зрения гигиены, но и с точки зрения здоровья.

Источник: Роскосмос



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Рост бактерий происходит чаще в невесомости, чем на Земле. В то же время невесомость ослабляет иммунную систему человека. Это означает, что могут возникнуть серьезные инфекции. Чтобы предотвратить это, ученые Венской текстильной лабораторией исследовали, как сделать текстиль еще более гигиеничным в космосе в рамках проекта Европейского космического агентства. Вдохновение они черпали из природы – изучили красноспинную лесную саламандру.

Красноспинная саламандра. Изображение: Википедия





Особая бактерия распространяется на коже саламандры, которая родом из Северной Америки. При этом выделяется вещество под названием виолацеин, которое действует как антибиотик и защищает от других бактерий. Если этот виолацеин пропитается в предмет одежды, у других бактерий тоже не будет шансов распространиться. Ученые сравнили его со стандартным антибиотиком и увидели тот же эффект.



Как стирать в космосе



На МКС стирка невозможна. Вода слишком ценная, а капсула очень тесная. Даже во время долгосрочных миссий на МКС более эффективно привезти много белья и потом позволить ему сгореть в атмосфере.

Только если экипаж пробудет в космосе больше года, стиральная машина окупится. Но есть также возможность промывки одежды CO2. Он распыляется на одежду в виде частиц сухого льда и буквально сдувает грязь по мере ее испарения.

А если просто на время поместить белье в открытый космос? Это убьет бактерии, но грязь все равно останется. Кроме того, это невозможно сделать ни на Луне, ни на Марсе. Реголитовая пыль — естественный враг космонавтов. Порошок мельче муки, частично токсичен и может проникать глубоко в легкие. Поэтому очень важно избегать загрязнения одежды пылью.

Особый интерес представляют разработки для скафандров. Скафандр приходится использовать несколько раз и часто разными людьми. Под внешней оболочкой скафандра космонавты носят нижнее белье с водяным охлаждением, которое также является общим. Это необходимо для защиты космонавтов от теплового удара.

Фото из открытых источников







Скафандр на 100% герметичен, а это значит, что все тепло тела аккумулируется в скафандре. Несмотря на низкую температуру окружающей среды, тепло уходит очень медленно. Космический вакуум препятствует теплопроводности. Работа, которую приходится выполнять в скафандре, соответственно, трудоемка.

Чтобы предотвратить образование бактерий, в текстиль предварительно вплетали серебряные нити. Они считаются антибактериальными и антимикробными, по тому же принципу созданы специальные носки против потливости ног. Однако у серебряных нитей есть один недостаток: они имеют определенный износ, при длительном использовании наночастицы могут даже попасть в кровоток.



Новые технологии можно использовать и на Земле



Пропитывать виолацеином можно самые разные ткани. Полотенца, футболки, нижнее белье – подойдет все, что соприкасается с кожей человека. В ходе двухлетнего этапа испытаний команда исследователей проверила виолацеин на совместимость с кожей и его воспламеняемость, а также подвергла его воздействию высоких уровней радиации. Цель ученых состоит в том, чтобы виолацеин использовался в будущих миссиях на Луну и Марс.

Первые испытания должны состояться в 2024 году в рамках моделирования среды Марса AMADEE-24 в Армении. Во время пробного прогона в течение месяца проверяются материалы, проводятся анализы и выявляются недостатки системы.

Изображение: ajot.com



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Однако антибактериальная одежда не должна ограничиваться только миссиями в космос. Технологию можно применять в сфере здравоохранения или больницах. В ходе испытаний также было важно, чтобы в результате применения волацеина не развилась толерантность к антибиотикам.