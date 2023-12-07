Военный самолет США V-22 Osprey не скоро снова поднимется в воздух. Из-за аварии с человеческими жертвами все машины сейчас находятся на земле – до выяснения причин.

В третий раз за последние 16 месяцев самолетам V-22 Osprey запрещено взлетать. Причиной тому является авария, произошедшая недалеко от японского острова. Конвертоплан используется ВВС США, ВМС США, морской пехотой США, а также вооруженными силами Японии в качестве транспортного самолета.

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29 ноября один такой самолет разбился недалеко от острова Якусима. Как именно произошла авария, пока выясняется. Однако уже собраны доказательства того, что это не был существенный сбой. Самолет японских вооруженных сил до крушения выполнял обычный рейс.

На борту самолета находились 8 членов экипажа. Уже найдены 6 тел, поиски остальных пассажиров продолжаются.

Силы самообороны Японии, единственный иностранный оператор самолетов Osprey, уже приостановили полеты самолета MV-22B на прошлой неделе после аварии. Они призвали американские военные сделать то же самое.

Из-за аварии все модели самолетов теперь должны оставаться на земле, говорится в заявлении американских ВВС. Сначала необходимо выяснить точную причину крушения.

Первая приостановка эксплуатации как минимум части американского парка Osprey произошла в августе 2022 года после того, как одному из самолетов пришлось совершить вынужденную посадку в Норвегии. В результате инцидента никто не пострадал, причиной аварии стала проблема с шасси. Однако восстановить самолет оказалось непросто – в том числе и потому, что конвертоплан упал в заповеднике.

В феврале этого года и ВВС, и ВМФ, и морская пехота снова остановили эксплуатацию некоторых своих самолетов Osprey из-за проблем с посадкой. Но нет никаких указаний на то, что этот фактор сыграл роль в недавней аварии в Японии.





