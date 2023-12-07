Инженер из Канады разработал выключатель света. Изобретение Камбиза Моэза не нуждается в батарейках, а питается от радиоволн.

Материальные затраты на строительство домов огромны. Например, даже в домах на одну семью требуется несколько километров кабелей для обеспечения достаточного электроснабжения. Такие работы по прокладке кабелей требуют много времени, рабочей силы и, в конечном итоге, денег.

Канадский инженер из Университета Альберты разработал выключатель света, не требующий проводки. По словам Камбиза Моэза, с помощью его устройства можно сэкономить до 50% затрат на прокладку кабелей.

Фото: Geoff McMaster

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Устройство инженера — беспроводной выключатель света — само по себе не ново. Однако все предыдущие продукты этого типа работали от батареек и поэтому требовали от пользователей определенных затрат. Если в доме 50 беспроводных выключателей света, это очень неудобно для обычного домовладельца. Ему придется постоянно менять батарейки.

Новый переключатель использует энергию окружающей среды, а точнее радиочастоты. Для этого потребуется от одного до двух передатчиков радиоволн на этаж. Затраты на производство выключателя низкие из-за аутсорсинга. По словам изобретателя, на изготовление прототипа ушло меньше доллара. Кроме того, можно установить выключатель «в любом месте на стене». Система «регулируемая, ее легко внедрить. Ее также можно настроить в соответствии с конкретными потребностями домовладельцев и подрядчиков.

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В будущем изобретатель хотел бы интегрировать свой прототип в системы умного дома с помощью датчиков. Датчики должны измерять влажность, температуру и движение. Данные, собранные датчиками, могут быть полезны для управления вентиляцией, отоплением, кондиционированием воздуха и освещением и, таким образом, способствовать экономии энергии.

Как и предыдущие беспроводные коммутаторы, прототип обещает большой потенциал экономии. Однако непонятно, как его устройство влияет на потребление энергоснабжения. Интеграция в системы умного дома также создает потенциальные риски, поскольку каждый переключатель и приемник требуют дополнительной точки данных во время программирования, что, в свою очередь, требует времени и денег. Помехи и интерференция между различными частотами также могут привести к неприятным последствиям, таким как потеря данных в высокоавтоматизированном доме.