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kosmos_news
Интернет вещей стал точкой входа хакеров в систему безопасности казино
Иногда для ограбления казино не требуется ничего, кроме термостата в аквариуме. История ограбления казино из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» в 2023 году могла бы выглядеть иначе — изменились технологии.

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Когда Дэнни Оушен вышел из тюрьмы, у него был план: в Лас-Вегасе он намеревался ограбить казино Bellagio. Для этого проекта Дэнни набирает команду профессионалов, каждый из которых обладает особыми навыками и может добиться успеха только в том случае, если все будут работать вместе. По крайней мере, так обстоит дело в голливудском фильме Джерри Вайнтрауба «Одиннадцать друзей Оушена».
Реальность выглядит менее зрелищной, хотя история, которую рассказала менеджер по кибербезопасности Николь Иган, согласно информации Business Insider, не менее кинематографична. Просто все происходило онлайн.

Изображение: finance-monthly.com

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Благодаря Интернету вещей все больше систем и интеллектуальных объектов могут быть связаны друг с другом, взаимодействовать и реагировать на изменения. Поскольку все это сейчас происходит только в интернете, продукты этого сегмента также уязвимы для хакеров. Уязвимость на себе почувствовало казино в Северной Америке.
База данных крупных игроков казино попала в руки хакеров. Как позже выяснилось, злоумышленники довольно необычным способом получили доступ к защищенной сети казино. Хакеры переносили данные в облако через термостат, который располагался в аквариуме в холле. Преступники смогли получить доступ к конфиденциальным данным ВИП-клиентов. Это была уязвимость в системе, о которой служба безопасности игорного заведения, вероятно, не подозревала.
Ноутбуки и смартфоны защищены множеством систем, но все остальные умные продукты в основном игнорируются в этом плане. Чем интеллектуальнее становятся лампы, лифты или автомобили, тем выше риск стать жертвой кибератаки. Предприниматели, использующие такие продукты в областях, где хранятся конфиденциальные данные, должны регулярно контактировать с IT-экспертами, которые оценивают безопасность сетей — от детекторов дыма до кофемашин.

#технологии #безопасность #it #интернет вещей #преступление #казино
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да врядли , кедми с соловьем братишки типо. он ( соловей ) всегда его защищает когда на кедми наезжают.
О кошках, которые не боятся воды
Eaec
22:02
Вот и напиши статью, как дело было. Сатановский кстати потом неуклюже извинялся. А обоссанный нацист Кедми убежал. У статьи будет колоссальный успех и постебёмся над "Трусик ёром".
О кошках, которые не боятся воды
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