Вместо отверстия для камеры с Dynamic Island или вырезом для камеры в будущем iPhone будет иметь сплошной дисплей.

Apple, возможно, сделала следующий шаг в разработке камеры под дисплеем. Как сообщает корейское издание The Elec, производитель комплектующих LG Innotek работает над модулем камеры для производителя iPhone, который фактически находится под сплошным дисплеем.

Раньше Apple использовала либо выемку, либо, начиная с iPhone 14, отверстие для камеры. Хотя отверстие для камеры было скрыто в динамической островной панели (так называемый Dynamic Island), это не была настоящая камера под дисплеем (UDC). Новая технология призвана гарантировать, что камера будет видна только во время ее использования. На фото ниже видно, что Samsung использует это решение со времен Galaxy Z Fold4.



Фото: Samsung

Сообщается, что LG Innotek работает над «оптикой свободной формы» для этой цели. Камеры под дисплеем практичны, но до сих пор всегда приходилось идти на компромиссы в отношении качества изображения и яркости. Новая технология призвана объединить несколько линз, чтобы сделать их более яркими.

LG Innotek уже подала несколько патентов на эту технологию. Ее дочерняя компания LG Display работает над технологиями, которые позволят увеличить светопропускание таких камер до 20%. После 2024 года значение должно быть увеличено до 40%. Apple уже получила прототип, но классифицировала его как неудовлетворительный.

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Вероятно, придется подождать, пока Apple не будет удовлетворена качеством UDC. Ходят слухи, что Face ID будет спрятан под дисплеем на iPhone 17 Pro (2025 г.) и, возможно, на следующем iPhone 16 Pro (2024 г.). К 2027 году камера в моделях Pro фактически окажется под дисплеем.