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kosmos_news
Зонд НАСА предназначен для поиска внеземной жизни на ледяных спутниках
Космический зонд «Криобот» мог бы погрузиться на спутник Юпитера Европу и искать жизнь. Это новейшая концепция НАСА.

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НАСА представило концепцию поиска жизни на ледяных спутниках Европа и Энцелад. Предполагается, что под толстым ледяным покровом двух спутников Юпитера и Сатурна лежат океаны, в которых могли обитать внеземные формы жизни.
Чтобы изучить эти океаны, НАСА протестировало различные концепции. Зонд «Криобот» теперь представлен как многообещающий аппарат для такой работы. Цилиндрический зонд должен растопить лед и пробить его. После прохода аппарата лед снова замерзает. В аналогичной форме такое «термическое бурение льда» применяется и при изучении ледников и ледяных щитов.

Фото: Википедия

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Чтобы растопить километровый слой льда, «Криобот» оснащен ядерной энергетической системой, например, радиоизотопной энергосистемой. Это обычное дело в космических миссиях. Космический зонд «Кассини» работал с системой мощностью 14 кВт; чтобы растопить лед, потребовалось бы 10 кВт. Вот как художники изобразили работу «Криобота» под ледяным покровом.

Изображение: NASA/JPL-Caltech

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«Криобот» возьмет образцы жидкости и отправит их на Землю или проанализирует какие-то материалы на месте. По сообщению НАСА, семинар с участием международных ученых пришел к выводу, что такая миссия осуществима.
Европейский космический зонд JUICE в настоящее время находится на пути к спутникам Юпитера Европе, Каллисто и Ганимеду. Зонд НАСА Europa Clipper должен отправиться к ледяному спутнику в октябре 2024 года. Планируется, что корабли прибудут к своим местам назначения в 2030 и 2031 годах.

#космос #астрономия #спутники #юпитер
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