Китай планирует разместить дата-центр на морском дне. Первый 1300-тонный модуль уже был размещен в море. За ними последуют еще 99.

На море размещают не только ветряные турбины. Несколько компаний тестируют центры обработки данных, расположенные под водой. Инженеры еще не вышли за рамки экспериментальной стадии или используются только самими компаниями.

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Дата-центр на морском дне



Новый дата-центр является совместным проектом китайских компаний Highlander и China Offshore Oil Engineering. Весь модуль весит 1300 тонн. Он затоплен у берегов острова Хайнань на глубине 35 метров. Процесс размещения объекта занял 3 часа.

Точных цифр вычислительной мощности нет. Производительность будет эквивалентна производительности 60 000 компьютеров. Highlander хочет установить на морском дне в общей сложности 100 таких модулей, которые при соединении вместе можно будет использовать в качестве суперкомпьютеров. По данным Interest Engineering, в число заинтересованных клиентов входят China Telecom и SenseTime.



Экономия энергии и пространства



Цель состоит в том, чтобы ежегодно экономить 122 миллиона киловатт-часов энергии по сравнению с эксплуатацией аналогичного центра на суше. Кроме того, экономится 105 000 тонн пресной воды и 68 000 квадратных метров площади.

Срок службы каждого модуля должен составлять не менее 25 лет. Однако соленая вода вызывает коррозию: неизвестно, как часто необходимо заменять изнашиваемые детали, например, в системе охлаждения. Природоохранные организации также критикуют, что влияние таких центров обработки данных на подводную флору и фауну недостаточно исследовано.