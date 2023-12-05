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kosmos_news
Китай строит огромный дата-центр на морском дне
Китай планирует разместить дата-центр на морском дне. Первый 1300-тонный модуль уже был размещен в море. За ними последуют еще 99.

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На море размещают не только ветряные турбины. Несколько компаний тестируют центры обработки данных, расположенные под водой. Инженеры еще не вышли за рамки экспериментальной стадии или используются только самими компаниями.

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Дата-центр на морском дне

Новый дата-центр является совместным проектом китайских компаний Highlander и China Offshore Oil Engineering. Весь модуль весит 1300 тонн. Он затоплен у берегов острова Хайнань на глубине 35 метров. Процесс размещения объекта занял 3 часа.
Точных цифр вычислительной мощности нет. Производительность будет эквивалентна производительности 60 000 компьютеров. Highlander хочет установить на морском дне в общей сложности 100 таких модулей, которые при соединении вместе можно будет использовать в качестве суперкомпьютеров. По данным Interest Engineering, в число заинтересованных клиентов входят China Telecom и SenseTime.

Экономия энергии и пространства

Цель состоит в том, чтобы ежегодно экономить 122 миллиона киловатт-часов энергии по сравнению с эксплуатацией аналогичного центра на суше. Кроме того, экономится 105 000 тонн пресной воды и 68 000 квадратных метров площади.
Срок службы каждого модуля должен составлять не менее 25 лет. Однако соленая вода вызывает коррозию: неизвестно, как часто необходимо заменять изнашиваемые детали, например, в системе охлаждения. Природоохранные организации также критикуют, что влияние таких центров обработки данных на подводную флору и фауну недостаточно исследовано.

#китай #данные #дата-центр
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