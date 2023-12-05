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kosmos_news
Истребитель-невидимка F-35C с загадочным зеркальным покрытием впервые замечен на авианосце
Впервые на авианосце самолет ВВС США F-35 был замечен с необычным светоотражающим покрытием. Издалека радар противника может принять истребитель за крупную птицу.

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F-35 был спроектирован максимально «невидимым». Истребитель-невидимка имеет радиолокационное сечение 0,005 квадратных метра. Это означает, что для вражеского радара он выглядит как птица немного большего размера.

Фото: US Navy


С 2021 года несколько F-35, а также F-22 и F-117 были замечены с зеркальной окраской. Теперь впервые и на авианосце можно было увидеть самолет ВВС США с такой защитой.
F-35C в зеркальной окраске отрабатывали маневры на авианосце «Авраам Линкольн». Судно относится к классу «Нимиц», что делает его вторым по величине авианосцем в мире.

Фото: korabley.net

F-35C — авианосный вариант F-35. У него более крупные крылья, но их можно сложить на концах, чтобы они занимали меньше места на авианосце. Также он имеет усиленное шасси и тормозной гак для посадки на авианосцы. В отличие от F-35B, это не самолет вертикального взлета.
На фотографиях ВМС США хорошо видно светоотражающее покрытие. Оно расположено на обоих хвостовых оперениях, как внутри, так и снаружи. Зеркальное отображение кажется тонированным в разной степени — некоторые области кажутся почти черными.


Фото: US Navy
Также на верхней части каждого крыла есть три полосы этого покрытия, которые кажутся менее отражающими. Однако это может быть просто перспектива. Согласно предыдущим сообщениям, это покрытие выглядит по-разному светлым, темным и отражающим в зависимости от угла, под которым на него смотреть или на него падает свет.
Какой цели служит это покрытие, неизвестно. Пока ни ВВС, ни ВМС, ни морская пехота не прокомментировали ситуацию. Сначала предполагалось, что это было сделано для того, чтобы сделать истребители-невидимки «более заметными». Это означает, что они могут служить мишенями в маневрах, не предполагающих стрельбу боевыми снарядами. Но это нереалистичное предположение, поскольку в арсенале США достаточно истребителей для подобных целей, таких как F-15, F-16 и F-18.

Возможная маскировка от инфракрасных ГСН

Поэтому предполагается, что отражающие поверхности служат камуфляжем, а именно для инфракрасного диапазона. Инфракрасным поисковым устройствам трудно справляться с отражающими поверхностями и стеклом. Например, если посмотреть на дом снаружи с помощью тепловизионной камеры, окна всегда будут выглядеть так, как будто они имеют наружную температуру, поскольку инфракрасные лучи отражаются.
Но вопрос о том, помогают ли небольшие площади на F-35C сбить с толку инфракрасную головку наведения. В конечном итоге это контролирует самый большой источник тепла, которым в данном случае является двигатель. Однако не исключено, что хвостовое оперение F35C нагревается сильнее, чем остальная часть самолета, поскольку оно находится ближе к двигателю, тогда как остальная часть самолета остается хорошо охлажденной из-за быстрого полета и низких внешних температур.
Большинство ракет «воздух-воздух» не взрываются непосредственно в цели, а только вблизи нее и выпускают осколки или пули конусом в сторону цели. Инфракрасная головка самонаведения может «обнаружить» источник тепла на несколько метров дальше от цели и, следовательно, сработать слишком рано, то есть не оказать полного разрушительного эффекта.

Полевые испытания на прочность покрытия

Аргументом против этой теории является то, что двигатель очень горячий и ракету «воздух-воздух» вряд ли удастся обмануть небольшим количеством зеркального покрытия. Замеченные F-35C принадлежат эскадрилье VFA-125.

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VFA-125 не испытывает новые возможности самолетов и не участвует в боевых действиях. Эскадрилья обучает экипажи ВМФ и морской пехоты эксплуатации F-35C. Возможно, ее привлекли для проверки зеркального покрытия.
Целью может быть определение того, сможет ли покрытие выдержать суровые условия на авианосцах. Это могло бы объяснить, почему зеркальное покрытие наносилось местами и полосами. Составы покрытия могут быть разные, чтобы проверить, какой зеркальный лак как долго держится.
Пока вооруженные силы США официально это не комментируют, назначение зеркального покрытия остается тайной.

#сша #военная техника #f-35 #ввс #истребитель #самолет
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