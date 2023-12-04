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Мюнхенский стартап Sono Motors, который в этом году чуть не прогорел со своим солнечным автомобилем Sion, на данный момент спасен. Напомним: в мае молодая компания, которая больше не могла финансировать производство авто, подала заявку на получение кредита для спасения бизнеса. В этом году также был составлен план по реструктуризации бизнес-модели и концентрации исключительно на модернизации и интеграции солнечных технологий в транспортные средства от сторонних поставщиков и операторов автопарков. Спасти молодую компанию теперь призвана новая инвестиционная сделка с хедж-фондом Ya Ii Pn.
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Sono Motors спасается от ликвидации
Ya Ii Pn, базирующаяся на Каймановых островах, хочет продолжить так называемый «бизнес солнечной интеграции» после продолжающейся реструктуризации. По данным компании, хедж-фонд взял на себя инвестиционные обязательства. Это решение призвано позволить Sono Motors «реструктуризировать себя, прекратить процесс самоуправления, который продолжается с мая 2023 года, и продолжить вести свой бизнес по интеграции солнечной энергии». Денег хедж-фонда должно хватить для финансирования бизнес-операций как минимум до конца 2024 года. Исполнение контрактов и последующее прекращение производства по делу о банкротстве ожидается в конце января 2024 года.
Изначально компания Sono Motors начинала с идеи создания собственного автомобиля на солнечных батареях. Но всегда были проблемы с финансированием. Неоднократные краудинвестинговые кампании не смогли спасти проект, из-за чего молодая компания в феврале официально отказалась от разработки. В мае материнская компания Sono Group N.V., зарегистрированная на бирже в США, подала заявление о неплатежеспособности. Поскольку долгое время не было никаких признаков спасения и не было найдено инвесторов, в конце октября оставшиеся сотрудники были уволены. Возникла угроза ликвидации.
Стартап возвращает уволенных сотрудников
Но теперь Sono Motors спасается. Компания возвращает большинство недавно уволенных сотрудников, чтобы «продолжить работу над проектами с опытной командой». Однако основатели компании Лорин Хан и Йона Кристианс, судя по всему, больше не участвуют в проекте. В пресс-релизе они не упоминаются. Новым руководителем, по всей видимости, станет Ян Ширмейстер, который работает в компании с июня 2022 года и занимает должность руководителя технического отдела с марта 2023 года.
Далее говорится, что бывший производитель автомобиля Sion наладил новые отношения с клиентами, несмотря на процедуру банкротства. С марта 2023 года общее количество клиентов и партнеров Sono Motors в области солнечных технологий увеличилось с 25 до 28. В предыдущие годы мюнхенская компания уже экспериментировала с солнечными установками для грузовиков, грузовых прицепов, рефрижераторов, фургонов и автобусов.
Другие инвесторы
Однако до сих пор непонятно, что все это означает для других инвесторов. Они вложили более чем 400 миллионов евро. Они считают себя крупнейшим кредитором и фактически хотели завладеть тем, что осталось от компании. Для этого кредиторы должны объединиться в кооператив, который, в свою очередь, захочет вытащить неплатежеспособную компании из процедуры неплатежеспособности.
Пока неизвестно, сможет ли стартап действительно спастись, поскольку его выживание теперь во многом зависит от сделки с главным инвестором.