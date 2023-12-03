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Исследователи нашли способ сделать лазеры более мощными. Они могут обеспечить в 3–9 раз большую мощность, чем обычные лазеры. В таких волоконных лазерах для связывания проходящего через него излучения используется стекловолокно. В так называемых одномодовых волоконных лазерах используется только одна длина волны света. В отличие от более широких многомодовых волоконных лазеров, одномодовые лазеры фокусируются на очень небольшой площади.
Многомодовые лазеры будут значительно сильнее. Однако их труднее сфокусировать из-за разной дисперсии длин волн. Вместо одной точки схода лучей может быть несколько перекрывающихся точек, на которые попадает сфокусированный свет. Поэтому его использование на больших расстояниях непрактично.
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Концентрированный многомодовый волоконный лазер
Именно эту технологию сейчас усовершенствовали исследователи из Университета Австралии, Университета Аделаиды и Йельского университета. Им удалось ограничить рассеяние многомодовых волоконных лазеров.
Это позволяет создавать целенаправленный лазерный луч, мощность которого в 9 раз превышает мощность одномодового лазера.
Лазер может «расплавить» цели
Исследование финансировалось ВВС США. Хотя, по мнению ученых, такие лазеры можно использовать во многих областях, таких как дистанционное зондирование или исследование гравитационных волн, эти исследования явно направлены на совершенствование систем вооружения. По мнению исследователей, новый лазер может вывести из строя навигационные системы противника и существенно повредить транспортные средства и машины.
Технология снизит затраты на защиту от нескольких дронов, которые нужно атаковать. Вместо того, чтобы отбиваться от дронов снарядами, их можно было бы гораздо дешевле и эффективнее поражать волоконными лазерами.