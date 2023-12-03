Найиб Букеле подал в отставку с поста президента Сальвадора. Причина отставки вполне тривиальна. Сторонник биткоина хочет сосредоточиться на кампании по переизбранию в 2024 году. Это многоходовочка по-сальвадорски.

Найиб Букеле, президент биткоин-страны Сальвадора, подал в отставку, чтобы сосредоточиться на кампании по переизбранию в 2024 году. Он сообщил о своем решении законодательному собранию страны, и парламент уже одобрил просьбу Букеле. Сообщая о своем решении представителям исполнительной власти страны, он также призвал генерального прокурора провести расследование в отношении каждого из присутствующих.

Источник фото: binance.com



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Неужели все это только видимость борьбы с коррупцией?



Клаудия Родригес де Гевара является исполняющим обязанности президента страны с 1 декабря. Она была подтверждена 67 голосами против 11 при 6 отсутствующих из 84 голосов. Она вступила в должность 1 декабря как первая женщина-президент страны и останется на своем посту до конца президентского срока 1 июня 2024 года.

Родригес является бывшим секретарем Букеле, и решение назначить ее временным президентом страны было названо многими оппозиционными политиками и юристами незаконным и неконституционным. Она входит в ближайшее окружение Букеле, то есть это всего лишь «заместитель, установленный для охраны трона Букеле», сказал, например, Сезар Рейес, депутат от Националистического республиканского альянса.

Так является ли отставка Наиба Букеле всего лишь многоходовочкой? В этом уверена экономист Джулия Мартинес. Она сказала, что «Букеле никому не позволит разрушить то, что он построил, и именно поэтому он предложил Родригес в качестве своего преемника». С этой оценкой согласны и некоторые политологи.



Расследования против всего кабинета министров



Найиб Букеле призвал бороться с коррупцией в обращении к представителям исполнительной власти страны, и многие из присутствующих выглядели не очень довольными.

Эта мера хорошо воспринята многими, поскольку рассматривается как знак приверженности Букеле прозрачности и добросовестности в управлении. В конечном итоге призыв провести расследование в отношении всего кабинета министров можно интерпретировать как попытку повысить доверие общества к правительству и послать четкий сигнал против коррупции. В политическом климате, который часто характеризуется недоверием и обвинениями в коррупции, шаг Букеле некоторые считают необходимым.

С другой стороны, существует и многочисленная критика такого подхода. Скептики рассматривают действия Букеле как политический шаг, направленный на укрепление собственных позиций и запугивание потенциальных оппонентов внутри правительства. Тот факт, что Букеле сам заказал расследование, интерпретируется как попытка использовать судебную систему в своих политических целях.



Путь к новому президентству



Тот факт, что Найиб Букеле может снова баллотироваться, также считается крайне спорным. Фактически, конституция Сальвадора предусматривала, что президент может занимать свой пост только в течение законодательного периода в 5 лет, а затем должно пройти не менее 10 лет, прежде чем он снова сможет баллотироваться. Однако этот закон был изменен в сентябре 2021 года в результате принятия новой конституции. Это решение позволило Букеле баллотироваться на новый срок, что ранее было запрещено. Изменение конституции вызвало споры в Сальвадоре и за рубежом. Критики видят в этом опасный прецедент, который может подорвать демократические основы страны.

Однако сам Букеле ясно дал понять о своем намерении переизбираться и использует свою нынешнюю популярность, особенно общественный интерес в Сальвадоре к биткоину в качестве законного платежного средства, для мобилизации поддержки. Решение баллотироваться показывает, что он нацелен на продолжение своей политической программы. Многие аналитики считают, что его шансы на победу на выборах чрезвычайно высоки.