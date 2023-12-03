С помощью изображений далеких галактик телескоп Джеймса Уэбба продолжает бросать вызов современным теориям о происхождении и расширении Вселенной. В этом должно помочь крупнейшее космологическое моделирование.

Своими новыми изображениями телескоп Джеймса Уэбба вызвал интерес астрономического сообщества. Судя по всему, галактики могли образоваться после Большого взрыва гораздо быстрее, чем ожидалось – раньше, чем предсказывалось по стандартной космологической модели.

Источник фото: triptonkosti.ru

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Вселенная расширяется быстрее



Расширение вселенной, по-видимому, также происходит быстрее, чем можно было бы ожидать. До сих пор расхождения решались путем признания ошибок в наблюдении и оценке и корректировки формул.

Научное сообщество ждет новых данных, которые астрономы смогут изучить. С другой стороны, исследователи из Великобритании и Нидерландов хотят пролить свет на происхождение и расширение Вселенной с помощью крупнейшего на сегодняшний день космического моделирования.



Проект «Фламинго»: видимая материя и нейтрино



В рамках проекта «Фламинго», помимо темной материи, видимая материя и нейтрино должны быть более тесно включены в исследование.

По мнению астрономов, воздействие видимой материи и нейтрино может улучшить понимание эволюции Вселенной. Возможно, это могло бы объяснить потенциальные отклонения от стандартной модели.

В течение последних двух лет исследователи из Даремского университета проводили соответствующее моделирование на суперкомпьютере Cosma 8.

В будущем астрономы смогут использовать машинное обучение, чтобы делать прогнозы развития любой виртуальной вселенной — и узнавать больше о космологических параметрах, как заявляет Королевское астрономическое общество.

Исследователи разработали собственный код с использованием Swift, который позволил им распределить вычислительные задачи по тысячам процессоров. Одновременно использовалось до 65 000 процессоров.