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Cybertruck оказался намного дороже и с меньшим запасом хода

Пикап Tesla Cybertruck вышел дороже ожидаемого, да и запас хода не оправдал ожиданий. Первые впечатления о новом электрокаре Tesla
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Пикап Tesla Cybertruck анонсировали по цене от $40 000 до $70 000 и с запасом хода 800 километров. Но, как это обычно бывает с заявлениями Илона Маска, снова что-то пошло не так. Cybertruck, новейший автомобиль Tesla, поступает на рынок США по цене не менее $60 990. Кроме того, запас хода самого дорогого варианта составляет максимум 755 километров.

Источник фото: autoreview.ruМаск лично передал клиентам первые Cybertrucks с завода в Остине, штат Техас. Автомобиль с необычным угловатым дизайном был анонсирован в 2019 году, а четыре года спустя первые машины уже поставляются клиентам. Он доступен в трех вариантах, самый дешевый из которых будет стоить около $50 000 и появится на рынке не раньше 2025 года.На презентации Tesla похвасталась ускорением пятитонного автомобиля, который может разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,6 секунды.

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Также есть недостаток: пикап Tesla основан на 800-вольтовой аккумуляторной системе, в то время как все другие автомобили производителя работают от 400-вольтовой батареи. Это означает, что сеть Supercharger рассчитана пока не на Cybertruck, а на 400-вольтовые автомобили. Следующая версия зарядных станций должна выдерживать напряжение 800 В.

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