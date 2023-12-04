Опрос, проведенный рядом компаний и порталов (SuperJob, центр НАФИ, Страховой дом «ВСК»), приходит к выводу, что у россиян наличные деньги все чаще отходят на второй план.

«Наличные становятся менее важными», — таков вывод опроса, в ходе которого россиян спрашивали, как они предпочитают платить за товары или услуги.

Источник фото: Gettyimages.ru © Nattakorn Maneerat Согласно этому опросу, 61% сейчас предпочитают использовать цифровые способы оплаты. 25% достают свой мобильный телефон или используют карточки, когда дело доходит до оплаты на кассе.Эти цифры представляют собой значительный рост, поскольку два года назад только 17% использовали смартфон для оплаты. Онлайн-опрос был проведен среди 1000 человек рядом компаний, в том числе SuperJob.

Около 33% опрошенных говорят, что хотя бы раз в месяц используют только наличные. Чаще всего это происходит в небольших магазинах (22%) и на рынках (20%). Четверть участников опроса теперь активно избегают магазинов, где не могут расплачиваться цифровым способом. Два года назад об этом говорили только 19%.

Лишь около 40% опрошенных предпочли бы наличные. Поколение людей до 36 лет использует цифровые способы оплаты чаще, чем россияне старшего возраста. Почти 72% предпочли бы выйти из дома без кошелька, чем без смартфона.

Напротив, большинство людей старше 60 лет (59%) с большей вероятностью возьмут с собой кошелек.