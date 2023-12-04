Британский производитель автомобилей McLaren (Макларен) заключил партнерское соглашение с американской оборонной компанией Lockheed Martin.

Следующее поколение автомобилей McLaren будет использовать технологию реактивных истребителей. Речь идет, скорее всего, о комплексе способов снижения заметности машин в радиолокационном поле. Британский автопроизводитель недавно объявил об этом в пресс-релизе. Для этого он сотрудничает с Lockheed Martin, американской компанией по производству вооружений, которая отвечает за разработку различных военных самолетов армии США.

Новый автомобиль McLaren Artura можно увидеть на фотографиях, опубликованных McLaren. Он стоит перед гиперзвуковым самолетом Lockheed Martin, Dark Star. Ранее этот самолет появлялся в начальной сцене фильма «Топ Ган: Мэверик».

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Как именно McLaren собирается извлечь выгоду из партнерства с Lockheed Martin, пока неизвестно. Даррен Годдард, главный технический директор McLaren, говорит, что «новаторские решения» оборонной компании должны привести к улучшению автомобилей.

В частности, опыт Lockheed Martin может быть полезен британскому автопроизводителю. Когда дело доходит до аэродинамики, использования сплавов легких металлов или ноу-хау в области программного обеспечения, Lockheed Martin обладает многолетним опытом. Компания отвечала за строительство космического корабля «Орион». Капсула недавно облетела Луну в рамках миссии Artemis-1 и успешно приземлилась на Земле.