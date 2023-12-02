НАСА хочет уничтожить международную космическую станцию ​​без помощи России. Вероятно, это будет дорого стоить

Дни Международной космической станции (МКС) сочтены. К началу 2030-х годов этот проект прекратит существование.

По сути, единственный вариант утилизации – целенаправленное крушение. Большая часть МКС сгорит в атмосфере Земли. Альтернативы либо слишком опасны, либо слишком дороги, либо и то, и другое. МКС можно будет вывести на постоянную орбиту вокруг Земли. Однако это стоит немалых денег, и если МКС там развалится, ее обломки могут оказаться на орбитах спутников.

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Разборка станции с целью приземлить более мелкие детали или позволить им сгореть также слишком опасна. МКС не предназначалась для демонтажа. Такая работа в космосе очень опасна для астронавтов, а также создает риск неконтролируемого отрыва частей и попадания их на орбиту спутников. Остается только целенаправленное крушение всей станции. НАСА сейчас начинает процесс оценки того, как лучше всего это сделать. В общей сложности проект будет стоить почти миллиард долларов.

Запланированная авария не должна стоить так дорого. Но НАСА хочет отказаться от помощи России в демонтаже МКС и предпочло бы переплатить. Первоначальный план предусматривал вывод с орбиты станции с помощью трех российских космических кораблей. Но отношения между Россией и США ухудшились. Пока неясно, какой космический корабль НАСА хочет использовать сейчас – организация ожидает высоких затрат на этот мегапроект.

МКС вращается вокруг Земли на орбите на высоте 400 километров. Она была построена в 1998 году как совместный проект 16 стран и стала эксплуатироваться с 2000 года. Без сомнения, космическая станция размером с футбольное поле является одним из самых важных космических проектов в истории. Проект стал символом успешного международного сотрудничества. «Я думаю, что многие назвали бы это сотрудничество крупнейшим проектом, когда-либо предпринятым в истории человечества», — сказала политолог Северо-Западного университета Майа Кросс.

На данный момент россиян в первую очередь волнует вопрос сохранения скорости МКС. Российские грузовые космические корабли состыковываются со станцией и обеспечивают ей тягу. Как только это перестанет происходить, МКС неизбежно потерпит крушение из-за физических условий. Сначала она замедлится, затем опустится ниже, постепенно выйдет из-под контроля и развалится, войдя в нашу атмосферу. Обломки могут упасть на города и населенные пункты.

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Целенаправленная авария будет непростой. МКС на сегодняшний день является крупнейшим объектом на орбите. Текущие планы предусматривают потопление ее в отдаленной части Тихого океана. Ответственным за катастрофу приходится принимать во внимание многое, например, характер атмосферы, скорость падения и его продолжительность.