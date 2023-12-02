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kosmos_news
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
Новейшая китайская неатомная подводная лодка обзавелась новым элементом, способствующим повышению скрытности. На субмарину Type 039C класса Yuan впервые установлена угловатая башня

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Китай стремительно расширяет свой подводный флот. Одной из новейших моделей является Type 039C класса Yuan. Пока о ней почти ничего не известно. Поэтому было непонятно, в чем заключалась необычно угловатая форма башни субмарины. Впервые ее стало хорошо видно на фотографиях 2021 года, когда лодка еще строилась.

Предположения варьировались от экспериментов с гидродинамикой до новых инструментов и устройств в башне и малозаметных свойств. Морской эксперт Х. И. Саттон обнаружил исследование китайских учёных, опубликованное в польском научном издании Archives of Acoustics в конце 2022 года. Там рассказывалось, как различные конструкции башен влияют на лучи гидролокатора. Активный гидролокатор используется для обнаружения затопленных подводных лодок и кораблей, находящихся на поверхности воды. Лучшая стелс-конструкция в исследовании выглядит точно так же, как башня Type 039C. Первая и пока единственная известная лодка Type 093C, скорее всего, была принята на вооружение в середине 2022 года.

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Новые угловые башни определенно являются тенденцией. Впервые такие конструкции были замечены на шведских лодках класса А-26. Однако этот проект будет завершен не раньше 2027 года. Китай обвинили в копировании А-26. Однако в башнях двух подводных лодок имеются явные различия. Кроме того, Китай уже экспериментировал с аналогичной, но менее радикальной конструкцией Type 035 в 2010 году.
Германия вместе с Норвегией строит подводную лодку класса 212 CD, которая должна обладать дополнительными малозаметными свойствами за счет угловой формы башни. 

Фюзеляж также необычно угловат, что еще больше усиливает эффект. Норвегия планирует ввести в строй первую подводную лодку этого класса в 2029 году, Германия — в 2032 году.

Кроме того, во время холодной войны пассивный гидролокатор был предпочтительным способом обнаружения подводных лодок противника. Все, что нужно было делать, это молчать и слушать шум других подводных лодок. Однако современные подлодки становятся все более тихими благодаря новой конструкции, звукоизоляции и более совершенным двигателям. Вот почему активный гидролокатор снова устанавливается на субмарины. При этом излучаются гидролокационные лучи, которые отражаются от другой подводной лодки — аналогично тому, что происходит с лучами радаров в авиации. Таким образом можно определить положение искомой подводной лодки. Однако она слышит удар гидролокатора и знает, что поблизости находится еще одна подводная лодка.

Именно здесь в игру вступают подводные дроны, над которыми сейчас работают почти все страны, обладающие современным подводным флотом. Они предназначены для пуска с подводной лодки и используют активный гидролокатор для поиска подводных лодок противника. Данные сканирования передаются на базовую подводную лодку. Подлодка противника видит только активные гидролокаторы дронов, которые расположены на безопасном расстоянии или под большим углом от подлодки. Торпеда, выпущенная в сторону источника активного гидролокатора, поразит только дрон.

Новой башни недостаточно, чтобы сделать подводную лодку невидимой для активных гидролокаторов. Даже со специальным китайским резиновым покрытием, поглощающим лучи гидролокатора, Type 093C все равно будет видна на гидролокаторах. Однако определить точный тип и класс субмарины становится сложнее. Итак, другая подводная лодка видит, что в воде что-то есть, но не может точно определить, что это за лодка. Этой неопределенности могло быть достаточно, чтобы Type 093C угрожала противнику. 

Предполагается, что Type 093C будет служить корабельным истребителем, как и его предшественники. Помимо торпед, лодка, вероятно, будет оснащена противокорабельными ракетами, которые можно запускать под водой.

Поскольку Китай активно исследует более тихие формы подводной силовой установки, возникло подозрение, что Type 093C имел такую двигательную установку. Однако в настоящее время это уже не считается вероятным, поскольку форма фюзеляжа не изменилась по сравнению с Type 093В, что видно на фотографиях. 

Можно предположить, что Type 093C — это практический эксперимент. Если новая башня окажется успешной, ее можно будет использовать в новых, более крупных классах подводных лодок, которые тогда также могут иметь новый двигатель.

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Класс Yuan, к которому относится Type 093C, представляет собой компактную подводную лодку длиной 77 метров и водоизмещением 3600 тонн (в подводном положении). Это одна из самых тихих дизель-электрических подводных лодок в мире. Это связано с двигателем Стирлинга (предположительно скопированным со шведского класса Gotland), асимметричным воздушным винтом, активным и пассивным шумоподавлением и вышеупомянутым резиновым покрытием.

#китай #подводные лодки
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