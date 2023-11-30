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kosmos_news
Криштиану Роналду обвинили в злоупотреблении доверием при продвижении продуктов Binance
Группа истцов подала иск против футболиста Криштиану Роналду. Они утверждают, что понесли убытки из-за продвижения спортсменом криптобиржи Binance. А в чем конкретно обвиняют Роналду? И что ему грозит?

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Согласно последним сообщениям, Криштиану Роналду, возможно, самому известному футболисту в мире, грозит потенциальный коллективный иск. Истцы обвиняют Роналду в «продвижении незарегистрированных ценных бумаг».

Источник фотографии: marca.com

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В основе иска лежит партнерство футболиста с торговой площадкой с середины 2022 года, в рамках которого он продвигал свою собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT). Истцы утверждают, что влияние Роналду побудило пользователей покупать не только его NFT, но и другие продукты Binance, что привело к инвестициям в активы, которые можно было бы назвать незарегистрированными ценными бумагами.
Обвинения подробно перечислены в 129-страничном исковом заявлении. К документу прилагаются десятки скриншотов, компрометирующих Binance и Роналду. 

Интересно также, что истцы подали иски против Binance с начала года. Это говорит о том, что их нынешний иск против Роналду является частью более крупной судебной битвы с крупнейшей в мире криптобиржей. Сама Binance сталкивается со значительным юридическим давлением по нескольким направлениям.
В ответ на требование Министерства юстиции США заставить Binance выплатить $4 млрд Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор компании, объявил о своей отставке, чтобы прекратить уголовное дело. Чжао, который основал платформу в 2017 году и превратил ее в крупного игрока на мировом рынке криптовалют, также признал себя виновным в нарушении руководящих принципов США по борьбе с отмыванием денег. Как будет продолжаться это дело в целом, остается неясным.

В каком-то смысле обвинения против Криштиану Роналду проливают свет на более широкую и все более проблематичную практику: роль знаменитостей в продвижении продуктов, сложности и потенциальные риски которых они могут не полностью понимать или учитывать.
В мире криптовалют, где границы между инновационными финансовыми продуктами, рискованными, нерегулируемыми инвестициями и простым мошенничеством часто размыты, участие знаменитостей часто играет решающую роль в инвестиционных решениях многих людей. Знаменитости могут в конечном итоге влиять на поведение миллионов последователей благодаря своему огромному охвату и влиянию. Это стало ясно не только в делах Роналду и Binance, но и в скандале вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX, у которой тоже была масса видных сторонников.
Центральным вопросом является вопрос ответственности. Когда знаменитости продвигают сложные финансовые продукты, особенно на таком нестабильном и порой непрозрачном рынке, как рынок криптоактивов, они несут огромную ответственность. Их влияние может привести к тому, что неопытные инвесторы будут вкладывать средства в продукты, риски которых они не до конца понимают или которые могут даже быть мошенническими. Конечно, каждый взрослый человек сам несет ответственность за свои действия.
Крайне важно, чтобы и знаменитости, и компании, которые их нанимают, придерживались этической и ответственной позиции. Это включает в себя тщательную проверку продуктов, прозрачное информирование о рисках и тщательное рассмотрение того, как их сообщения могут повлиять на поведение и финансовые решения их последователей. В зависимости от того, будет ли вынесен обвинительный приговор против Роналду, это дело может оказать серьезное влияние на будущее сотрудничество со знаменитостями.

#криптовалюты #binance #футбол #криштиану роналду
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