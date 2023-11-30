Чанпэн Чжао, более известный как CZ, ушел с поста главы ведущей криптобиржи Binance неделю назад, в среду, 22 ноября. А чем будет заниматься человек, который сделал криптовалютную биржу лидером? Криптовалютное сообщество было удивлено, узнав, что Чжао заинтересовался биотехнологиями.

Человек, который оставил пост главы Binance, похоже, не хочет уходить на пенсию. Чанпэн Чжао недавно написал, что погружается в мир биотехнологий. Возникает вопрос: почему именно биотехнологии?

От генерального директора Binance до энтузиаста биотехнологий — путь, который никто не мог предсказать. После ухода из руководства Binance Чжао также изменила свой ник на платформе X: теперь он называется «CZ BNB». Но это еще не все. Среди твитов о здоровом питании и спокойном ночном сне Чанпэн Чжао оставляет загадочные сообщения о своем будущем. Якобы он будет финансировать новые стартапы, которые занимаются биотехнолгиями. Он что хочет жить вечно? Или продлить жизнь? Пока неизвестно.Однако планы Чжао могут не осуществиться. Суд США запретил ему покидать страну на время судебного разбирательства. Чжао заверил: «Пока я сделал все, что от меня просили власти. Мы находимся в контакте с правоохранительными органами. Я хочу вернуться в Дубай, где я получил гражданство».

В то время как Чжао исследует новые возможности, Binance Coin (BNB) теряет в цене. Нативной токен Binance, цена которого в последние дни превысила $250, демонстрирует слабость, а вот биткоин закрепился выше $38 000.