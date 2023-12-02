Гиперзвуковая ракета Китая атакует самолеты сверху и благодаря искусственному интеллекту.

Новый бомбардировщик-невидимка B-21 является лучшим самолетом США и предназначен для нанесения ударов по наземным целям. Стелс-технологии и средства электронного противодействия призваны эффективно защитить его от ПВО.

Китаю все же удалось сбить B-21 – по крайней мере, в ходе моделирования атаки. Была использована «умная» гиперзвуковая ракета с необычной схемой атаки.

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Китайская гиперзвуковая ракета со скоростью 6 Маха



Моделирование провели китайские ученые из Северо-Западного политехнического университета в Сиане. В сценарии моделирования Китай обнаружил B-21 и его автономный ведомый беспилотник с помощью только что разработанных технологий, но не смог сбить их с земли. И истребитель поднимается, чтобы перехватить дрон.

Истребитель выпускает две гиперзвуковые ракеты в сторону B-21 и беспилотника. В отличие от обычных ракет «воздух-воздух», новые модели поднимаются вверх. При заходе на посадку она может достичь скорости 6 Маха. Ракете может быть легче атаковать B-21 с помощью головки самонаведения сверху. Бомбардировщик-невидимка в первую очередь спроектирован таким образом, чтобы его нельзя было обнаружить с земли, и он летает на высоте около 15 километров.

Однако в этом сценарии приборы B-21 заранее обнаружили запуск нацеленной на него ракеты. Бомбардировщик сделал резкий разворот, чтобы уклониться от снаряда. Ракета замечает это и передает данные на атаку второй ракете, которая была запущена чуть позже и фактически должна была уничтожить дрон. Таким образом, ракеты самостоятельно меняли цель. В-21 оказался поражен второй ракетой, первая уничтожила дрон.



«Умные» ракеты «воздух-воздух», вероятно, существуют только в теории



Какая именно гиперзвуковая ракета с технологией искусственного интеллекта здесь была конкретно смоделирована, в репортаже South China Morning Post не упоминается. Вероятно, это оружие, которое Китай теоретически мог бы создать с использованием различных технологий.

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В симуляции использовалось твердое топливо и «импульсный привод». Это должно позволить ракете регулировать скорость в полете, что необычно для ракеты класса «воздух-воздух». Не объяснено лишь то, как Китай преодолевает так называемый «черный барьер». Когда ракета летит на гиперзвуковой скорости, вокруг нее создается ионизированный газ (плазма), блокирующий радиосигналы.Согласно моделированию, ракеты могут обмениваться данными. За последние два года Китай добился прогресса в этой области. Еще в 2022 году несколько раз заявлялось, что найдено решение для поддержания постоянной передачи данных с гиперзвуковыми ракетами.

Даже если бы удалось сбить В-21 таким орудием, бой не был бы окончен. Контратака, скорее всего, приведет к сложной и длительной борьбе за превосходство в воздухе.

Исследователи предполагают, что в будущих воздушных боях решения будут приниматься на основе алгоритмов искусственного интеллекта или ИИ сможет принимать решения самостоятельно.