Устройство оснащено тремя сменными наконечниками C245...

Китайский производитель HOTO анонсировал умный паяльник SNAPBLOQ-A06, выполненный в черном корпусе компактного формата. По данным разработчиков, устройство получило рукоятку с низким центром тяжести и противоскользящим покрытием, встроенную подсветку, а также цветной LCD-дисплей. На экран выводятся показатели текущей и установленной температуры и статус батареи, при этом в меню предусмотрена возможность переключения интерфейса для левой или правой руки.

Источник изображения: HOTO

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В опубликованных спецификациях указано, что новинка оснащена гибридной системой питания. При работе от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч выходная мощность достигает 60 Вт. Согласно информации из карточки товара, при подключении к сетевому адаптеру или внешнему аккумулятору через порт USB Type-C этот показатель увеличивается до 140 Вт.

Источник изображения: HOTO

По заявлениям производителя, модель поддерживает регулировку температуры в диапазоне от 100 до 450 C и совместима со сменными жалами формата C245. В комплект поставки входят три насадки (C245-B, C245-KU и C245-C2). Размеры устройства составляют 201×25,5×33,2 мм, а масса — около 148 граммов.

Источник изображения: HOTO

Стоимость HOTO SNAPBLOQ-A06 на китайском рынке составляет 429 юаней.(около $60).