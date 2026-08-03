Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
HOTO выпустила портативный паяльник SNAPBLOQ-A06 с LCD-экраном и мощностью до 140 Вт
Устройство оснащено тремя сменными наконечниками C245...
реклама

Китайский производитель HOTO анонсировал умный паяльник SNAPBLOQ-A06, выполненный в черном корпусе компактного формата. По данным разработчиков, устройство получило рукоятку с низким центром тяжести и противоскользящим покрытием, встроенную подсветку, а также цветной LCD-дисплей. На экран выводятся показатели текущей и установленной температуры и статус батареи, при этом в меню предусмотрена возможность переключения интерфейса для левой или правой руки.

Источник изображения: HOTO

реклама

В опубликованных спецификациях указано, что новинка оснащена гибридной системой питания. При работе от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч выходная мощность достигает 60 Вт. Согласно информации из карточки товара, при подключении к сетевому адаптеру или внешнему аккумулятору через порт USB Type-C этот показатель увеличивается до 140 Вт.

Источник изображения: HOTO

По заявлениям производителя, модель поддерживает регулировку температуры в диапазоне от 100 до 450 C и совместима со сменными жалами формата C245. В комплект поставки входят три насадки (C245-B, C245-KU и C245-C2). Размеры устройства составляют 201×25,5×33,2 мм, а масса — около 148 граммов.

Источник изображения: HOTO

Стоимость HOTO SNAPBLOQ-A06 на китайском рынке составляет 429 юаней.(около $60).

#умный #паяльник #пайка #hoto #snapbloq-a06
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Профессор Блинкин: На Сахалине целесообразнее строить туннель вместо моста
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR5 в 40 раз дешевле его текущей цены
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Rolls Royce заявила о практически полном устранении случаев простоя самолётов из-за двигателей Trent
В США в магазине подержанных вещей продали GTX 1050 Ti дешевле чашки кофе
OpenAI превысила 1 млрд пользователей после масштабного снижения цен на ИИ
Астрономы измерили границы IC 1101 — самой большой галактики, в 17 раз превышающей Млечный Путь
Аналитик перечислил ряд преимуществ iPhone Air 2 по сравнению с предшественником
В России на финальном этапе строительства находится первый импортозамещенный крупный СПГ-завод
На продажу в Польше выставлен легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» за 140 тыс. рублей
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
В Казани совершил полёт обновлённый лайнер Ту-214 в специальной ливрее в честь Третьяковской галереи
Блуждающая чёрная дыра поглотила звезду в 750 млн световых лет от Земли
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Серийный образец импортозамещённого самолёта МС-21 прошёл последнюю проверку перед первым полётом
AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 заметно обогнал предшественника в тесте Geekbench 7
Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps

Популярные статьи

10 лучших игр для слабого ПК — топовая видеокарта не нужна, а эмоций на сотни часов
Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Включаем и разбираемся с проблемами ретро-ПК 1997 года выпуска
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter