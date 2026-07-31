Заявлена аппаратная защита от синего света и мерцания...

Компания Hisense расширила линейку дисплеев, представив модель N24 27. В основе устройства лежит 23,8-дюймовая матрица Full HD с плотностью около 93 PPI, обеспечивающая высокую четкость мелких шрифтов и интерфейсных элементов. Кадровая развертка панели достигает 180 Гц, показатель контрастности равен 1500:1, а пиковая яркость — 300 нит.

Панель отображает 16,7 млн оттенков с охватом 99% палитры sRGB и 90% DCI-P3. Вместо программных фильтров применяется аппаратное отсечение синего спектра света в сочетании с DC-управлением подсветкой без мерцания ШИМ.

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Интерфейсная панель содержит разъемы HDMI и VGA. Подставка поддерживает регулировку наклона в диапазоне от -5 до 20, также предусмотрено крепление VESA 100×100 мм. На устройство распространяется трехлетняя гарантия производителя. Продажи в Китае стартовали по цене 499 юаней (~$72).