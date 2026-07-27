Новинка получила два контроллера Nordic 54LM20 и сенсор PixArt 3955 Ultimate

Китайский бренд Rapoo анонсировал беспроводную игровую мышь VT9s Air MAX V2, ориентированную на геймеров с малым и средним размером ладони. В основе корпуса лежит прочный внутренний каркас жесткости, позволивший снизить итоговый вес устройства всего до 47 граммов.

Источник изображения: Rapoo

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Главной особенностью новинки стала связка из двух микроконтроллеров Nordic 54LM20 и флагманского сенсора PixArt 3955 Ultimate. Такое оснащение обеспечивает нативную частоту опроса 8000 Гц как при проводном подключении, так и по радиоканалу 2.4 ГГц. В качестве основных переключателей используются фирменные оптические свечи с ресурсом 120 миллионов кликов, а за скроллинг отвечает колесо с энкодером на 2 миллиона циклов. Мышь оснащена 5 независимыми клавишами и поддерживает программирование до 8 команд.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 300 мАч, обеспечивающий до 275 часов непрерывной работы. Реализована и быстрая зарядка через порт Type-C: всего одна минута у провода дает до 6,5 часов последующего использования.

Источник изображения: Rapoo

Официальный старт продаж Rapoo VT9s Air MAX V2 запланирован на 1 августа. Оценили новинку в 399 юаней(~$58).