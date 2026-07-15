Устройство оснащено 30,5-дюймовым экраном и встроенным датчиком калибровки.

Японская компания EIZO анонсировала свой первый специализированный монитор PX3150, предназначенный для работы в области цифровой патологии. Модель получила профессиональные сертификаты соответствия, включая одобрение американского управления FDA.

Источник изображения: EIZO

Устройство оснащено 30,5-дюймовым экраном с разрешением DCI 4K (4096 × 2160 пикселей). Дисплей разработан для точной передачи минимальных цветовых различий, возникающих при окрашивании биологических препаратов, что позволяет детально изучать структуру тканей. Каждый экземпляр проходит заводскую калибровку для соответствия цветовому пространству sRGB, а встроенный датчик совместно с программным обеспечением RadiCS позволяет проверять и корректировать точность цветопередачи в процессе эксплуатации.

Источник изображения: EIZO

Стандартный показатель яркости панели составляет 550 нит, а рекомендуемая яркость для калибровки — 370 нит. Производитель заявляет, что при работе на уровне 370 нит ресурс стабильной службы экрана составляет 5 лет или 10 000 часов. Набор интерфейсов монитора включает два разъема DisplayPort, один HDMI, многофункциональный порт USB-C, сетевой разъем RJ45 со скоростью 1 Гбит/с и встроенный USB-концентратор.