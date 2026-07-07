Устройство для сбора данных способно работать при широком диапазоне температур благодаря металлическому корпусу без вентиляторов.

Компания QNAP анонсировала выпуск сетевого накопителя QBoat-300, предназначенного для использования на производстве в качестве узла сбора данных. Устройство разработано для круглосуточной работы и способно функционировать в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов Цельсия.

Новинка выполнена в полностью металлическом корпусе с пассивным безвентиляторным охлаждением. Конструкция предусматривает крепление на стандартную DIN-рейку для вертикального монтажа, а система питания поддерживает входное напряжение постоянного тока от 9 до 36 В, что обеспечивает стабильность в условиях нестабильных промышленных электросетей.

реклама

Техническая часть включает четырехъядерный процессор Arm Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, графический чип Mali-G52 и 4 ГБ распаянной оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено три слота под твердотельные накопители формата M.2 (с поддержкой типоразмеров 2280 и 22110), работающие через интерфейсы PCIe Gen3 x1 и PCIe Gen2 x1.

На корпусе устройства расположены два гигабитных сетевых порта RJ45 с поддержкой резервирования соединения на случай сбоя одной из линий. Также аппарат оснащен двумя портами USB-A со скоростью до 5 Гбит/с, разъемом HDMI с возможностью вывода изображения в формате 4K для систем видеонаблюдения и мониторинга, а на лицевую панель вынесен небольшой ЖК-экран для отображения системной информации.