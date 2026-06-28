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kefirNET
Инсайдер раскрыл ключевые особенности смартфона Vivo X500e с новым дизайном камеры
Vivo готовит смартфон X500e с нетипичным дизайном и чипом Snapdragon...
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Согласно информации китайского инсайдера Digital Chat Station, опубликованной в соцсети Weibo, готовящийся к выпуску смартфон Vivo X500e может получить существенные отличия от прошлых моделей серии. Ранее устройство с этим индексом уже было замечено в базе данных IMEI вместе с моделями Vivo X500 и X500 Pro.

Автор изображения: Vivo

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По данным источника, ключевым изменением в дизайне Vivo X500e может стать отказ от традиционного круглого блока камер по центру задней панели в пользу квадратного модуля, смещенного в верхний левый угол. Сообщается, что устройство планируют оснастить дисплеем с диагональю 6,59 дюйма. В качестве длиннофокусного модуля может применяться перископический телеобъектив на базе сенсора Sony серии IMX8 с настройкой от Zeiss.

Аппаратная часть Vivo X500e, как утверждает инсайдер, будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 8-й серии. При этом стандартной версии Vivo X500 и модификации Pro приписывают использование чипсетов MediaTek линейки Dimensity 9600. Сроки анонса новинки источником не уточняются, однако релиз всей серии Vivo X500 ожидается в четвертом квартале текущего года.

#смартфон #vivo #телефон #vivo x500e #x500e
Источник: notebookcheck.net
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