Vivo готовит смартфон X500e с нетипичным дизайном и чипом Snapdragon...

Согласно информации китайского инсайдера Digital Chat Station, опубликованной в соцсети Weibo, готовящийся к выпуску смартфон Vivo X500e может получить существенные отличия от прошлых моделей серии. Ранее устройство с этим индексом уже было замечено в базе данных IMEI вместе с моделями Vivo X500 и X500 Pro.

Автор изображения: Vivo

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По данным источника, ключевым изменением в дизайне Vivo X500e может стать отказ от традиционного круглого блока камер по центру задней панели в пользу квадратного модуля, смещенного в верхний левый угол. Сообщается, что устройство планируют оснастить дисплеем с диагональю 6,59 дюйма. В качестве длиннофокусного модуля может применяться перископический телеобъектив на базе сенсора Sony серии IMX8 с настройкой от Zeiss.

Аппаратная часть Vivo X500e, как утверждает инсайдер, будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 8-й серии. При этом стандартной версии Vivo X500 и модификации Pro приписывают использование чипсетов MediaTek линейки Dimensity 9600. Сроки анонса новинки источником не уточняются, однако релиз всей серии Vivo X500 ожидается в четвертом квартале текущего года.