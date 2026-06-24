Rollme выпустила защищённые часы Hero D5 с двухдиапазонным GPS...

Бренд Rollme выпустил доступные смарт-часы Hero D5, предназначенные для любителей активного отдыха на природе. Главной особенностью новинки стало появление точного двухдиапазонного датчика местоположения и поддержки автономных карт в категории бюджетных носимых устройств. Обычно подобные технические решения встречаются только в гораздо более дорогих спортивных моделях от именитых производителей.

Источник изображения: Rollme

реклама

Для точной навигации вдали от цивилизации гаджет подключается сразу к шести спутниковым системам, среди которых присутствуют GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, а также позволяет заранее скачивать карты во внутреннюю память для работы без интернета. Корпус из цинкового сплава и прочного пластика полностью защищен от воды и пыли, прошел суровые армейские тесты на прочность и выдерживает погружение на глубину, а также мытье под сильным давлением. Управлять интерфейсом на ярком круглом AMOLED-экране, прикрытом закаленным стеклом, можно с помощью трех физических кнопок на боковой грани, что удобно делать в перчатках или во время дождя. Для контроля за окружающей обстановкой разработчики встроили внутрь компас, альтиметр для измерения высоты и барометр, отслеживающий атмосферное давление.

За сбор информации о здоровье отвечает специальный оптический датчик, который непрерывно измеряет пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и показатели стресса. В программное обеспечение зашито больше 170 тренировочных режимов, причем шесть базовых активностей вроде бега или езды на велосипеде распознаются часами автоматически. Благодаря встроенному защищенному динамику и микрофону пользователь может отвечать на входящие звонки со смартфона по беспроводной связи. Внушительный аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает до трех недель работы при стандартном повседневном использовании, а в режиме жесткой экономии энергии устройство способно продержаться на одном заряде до двух месяцев. Модель уже поступила в продажу в черном, сером и золотистом цветовых вариантах по чистой финальной стоимости 69,99 доллара.